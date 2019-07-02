0553 313 94 23

Sokak hayvanları için kısırlaştırma merkezi

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, kedi temalı bir park kurulacağını belirterek, “Bu parkın içinde kediler için bir kısırlaştırma merkezi olacak.

02 Temmuz 2019 Salı 15:27
Sokak hayvanları için kısırlaştırma merkezi

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, kedi temalı bir park kurulacağını belirterek, “Bu parkın içinde kediler için bir kısırlaştırma merkezi olacak. Sanıyorum, bu konularda çalışma yürüten tek ilçe belediyesiyiz” dedi.


Çukurova Belediyesi’nin periyodik olarak gerçekleştirdiği kedi maması dağıtımı yapıldı. Çukurova Belediyesi bahçesinde yapılan mama dağıtımı sırasında hayvanseverlere seslenen Başkan Soner Çetin önemli mesajlar verdi. Hayvanseverlere mama desteğinin imkanlar elverdiğince yapıldığını ve bundan sonra bu uygulamanın sürdürüleceğini belirten Başkan Soner Çetin, “Hayvanlar insanların can yoldaşları. Bu konuda her bireyin ve kurumun duyarlı olması gerekiyor” dedi.


Kedi parkı kurulacak


Veteriner Müdürlüğü’nün yeniden yapılandırıldığını, hayvanlara anne şefkati ile yaklaşılması için kadın Başkan Yardımcısı Azime Kocacık’a bağlandığını, müdürlüğe de Bahar Karabulut’un getirildiğini açıklayan Başkan Soner Çetin, “Hayvanseverler çok önemli bir görev üstlenmişler. Biz de onlara destek olmaya çalışıyoruz. Kedi temalı bir park yapacağız. Bu parkın içinde kediler için bir kısırlaştırma merkezi olacak. Bu tür çalışmalar yürüten tek ilçe belediyesiyiz. Bu çalışmamızın da örnek olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.


Başkan Çetin’in konuşmasının ardından hayvanseverlere mama dağıtımı gerçekleştirildi. Başkan Soner Çetin, mamaları kendi elleriyle dağıtırken, hayvanseverler de bu duyarlılığından dolayı kendisine teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 15:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
    1. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    2. TCMB döviz kurları
    3. ‘Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2019’..
    4. Moody's'ten Brexit açıklaması:
    5. İhvan'ın üst düzey isimlerinden! İki..
    6. Türkiye şampiyonasında derece elde..
    7. 1. Türkiye-Irak (IKBY) Ticaret ve..
    8. 10. Tarım ve İnsan Fotoğraf Sergisi..
    9. Kılıçdaroğlu CHP Grup Toplantısında..
    10. Her gün kişniş tüketmek için onlarca..
    11. Gercüş’te yılanların dansı
    12. Almanya'da Müslümanların çatı..
    13. Hırsız sandı, sapık çıktı
    14. Alperen Ocaklarından LGBT eylemlerine..
    15. (Özel) Okul bahçesini festivalde açık..
    16. Didim’de protokol ve basın bir araya..
    17. Gaziantep’ten 6 ayda 3.6 milyar dolar..
    18. Aydın Tabip Odası’ndan Madımak..
    19. Nijerya’da tanker faciası: 50 ölü
    20. İranlı bakandan otomobil üreticilerine..
    21. Oğuz Haksever yine alay konusu oldu
    22. Maltepeli minikler seyyar oyun..
    23. İhsan Şenocak'tan Meclis'e çağrı:..
    24. Tır dorsesi devrildi, onlarca küçükbaş..
    25. Bingöl’de Kıbrıs gazilerine Milli..
    26. İngiliz parlamenterlerden AB'yi..
    27. İran devlet televizyonuna "Petrol..
    28. Bisikletle yaşlı adama böyle çarptı!..
    29. Sokak hayvanları için kısırlaştırma..
    30. Esenyurt’ta sahte polislerden gasp
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız