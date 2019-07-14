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Sokak hayvanları için belediye ve esnaf el ele

Eskişehir’in Tepebaşı Belediyesi, şehir esnafıyla birlikte sıcak havalarda zorluk yaşayan sokak hayvanlarına yardım ederek onları yalnız bırakmıyor.

14 Temmuz 2019 Pazar 11:14
Sokak hayvanları için belediye ve esnaf el ele

Eskişehir’in Tepebaşı Belediyesi, şehir esnafıyla birlikte sıcak havalarda zorluk yaşayan sokak hayvanlarına yardım ederek onları yalnız bırakmıyor.


Hava sıcaklıklarının 30 dereceyi aştığı günlerde sokak hayvanlarının yaşadığı zorluklar artıyor. Hayvanların yaşadığı zorluklara duyarlı olan Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ise çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Son olarak şehir esnafıyla birlikte yürütülen çalışmalarda belirli bölgelere bir kap mama ve bir kap su bırakan ekipler, yaz aylarında yaşanan zorluklar konusunda esnafları bilgilendirirken, hayvanları da onlara emanet ediyor. Duyarlı esnaflar bırakılan su ve mamaları devamlı olarak takip edeceği sözünü verirken, yetkililer ise çalışmaların devam edeceğini belirtti.



“3 bin 850 tane mama kabı dağıttık”


Yaklaşık 8 senedir bu çalışmaların devam ettiğini belirten Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi Veteriner Hekimi Volkan Taplamacıoğlu, “2011 yılından beri mama kabı dağıtıyoruz. 3 bin 850 tane mama kabı dağıttık. Her sene dağıtmaya devam ediyoruz. Burada aslında önemli olan tabii ki paydaşlık. Dağıttığımız kişilerin de mama kabına sahip çıkıp onlara özellikle bu yaz günlerinde hayvanlara bir kap su bir kap yemek vermesi lazım. Hayvanlar tabi suya daha dayanıksız olduğu için su ihtiyaçlarını karşılamak amacımız. Bunun yanında ’satın alma, sahiplen’ sloganımızı da kullanıyoruz. İnsanların canların, evrende var oluş gereği sevgi her şeyden önce geliyor. İnsan olmamızın temelinde de bu var. Hayvanları da sevdiğimizi göstermemiz için bir kap su ve mama verdiğimizde onları da güzel bir şekilde sevgimizi sunabiliriz. İlla bir petshoptan kedi köpek satın alıp onları sahiplenmek gerekmiyor. Barınağımıza da bekliyoruz. Orada ücretsiz aşılarımızı yapıyoruz. Kısırlaştırma zamanı geldiğinde de kısırlaştırma işlemini ücretsiz yapıyoruz. Aynı şekilde etkinliklerimizle sokak hayvanlarımıza destek çıkmaya çalışıyoruz. Bu etkinliğimizde de mama kabı ve yemden daha çok farkındalığı oluşturup insanların kapısının önündeki hayvanlara bir kap su ve bir kap yemek vermesini sağlayabilmek” ifadelerini kullandı.



“Esnafların bu konudaki ilgisinden çok memnunuz”


Şehir esnafının sokak hayvanları konusunda çok duyarlı olduğunu ifade eden Taplamacıoğlu, “İnsanlar mama kaplarına sahip çıkıyorlar. Dağıttıktan sonra onlar devam ettiriyorlar. Suyunu ve mamasını tamamlıyorlar. Esnafların bu konudaki ilgisinden çok memnunuz. 3 bin 850 tane mama kabı dağıttık. Bundan sonra da mama kabı dağıtmaya devam edeceğiz. Şu anda da elimizde bin tane mama kabı var. Onları dağıtacağız. Çevremde hayvanlar var, onlara bakıyorum diyenlere mama kaplarını vermeye devam edeceğiz. Önemli olan bir kap su ve bir kap mamayı sokak hayvanlarıyla paylaşabilmemiz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 11:14
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