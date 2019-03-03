Sokak hayvanları için 7 yıldır ekmek topluyorlar

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan Bekir Hamlakay ve Saadetin Aladağ, kış aylarında sokak hayvanları için başlattıkları yiyecek seferberliğini 7 senedir sürdürüyor. Bisikletleriyle sokak sokak gezip evlerin önüne asılan ekmekleri toplayan iki arkadaş, köpek maması, buğday, makarna, sakatat gibi yiyecekler de temin ederek kırsal bölgelerdeki hayvanları besliyor.

İnegöl’de emekli olan iki arkadaş, 7 senedir kış aylarında topladıkları ekmek ve yiyecekleri zor koşullarda hayatta kalma mücadelesi veren sokak hayvanlarının bulunduğu bölgelere bırakıyor. Aralık ayından bu yana İnegöl’ün farklı noktalarına yiyecek bırakan 70 yaşındaki hayvansever Bekir Hamlakay ve 65 yaşındaki arkadaşı Saadettin Aladağ, kış mevsiminin sona ermesiyle başlatıkları kampanyayı bitirecekler. Her gün sokak sokak gezerek ekmek toplayan iki arkadaş, bunları yanına köpek maması, buğday, makarna, sakatat da koyup ilçenin 7 bölgesinde özellikle sokak köpeklerinin yoğun olduğu yerlere bırakıyor.

Topladıkları yiyecekleri Hacıabat , Sultaniye, Güneykestane, Bozcaarmut mevkilerine bırakan Bekir Hamlakaya, "Başıboş ve yüksek kesimlerde yaşayan hayvanlar için cadde, sokak gezerek toplamış olduğumuz atık ekmekleri belediyemizin tahsis etmiş olduğu binada biriktiriyoruz. Daha sonra İlçe Orman Müdürlüğünün bize tahsis etmiş olduğu araçla dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Beşinci araca kadar ulaştık, bu hafta da 4 farklı bölgeye yiyecek bırakmanın mutluluğunu yaşadık. Her şeyimiz insanlık içindir" diye konuştu.