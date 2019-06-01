0553 313 94 23

Sokak düğünü yasağına esneklik getirildi

Çevresel Gürültünün Denetlenmesi ve Yönetimi Yönetmeliğine istinaden Manisa’nın Salihli ilçesinde yasaklanan sokak düğünlerinde düzenleme yapıldı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 11:20
Sokak düğünü yasağına esneklik getirildi

Çevresel Gürültünün Denetlenmesi ve Yönetimi Yönetmeliğine istinaden Manisa’nın Salihli ilçesinde yasaklanan sokak düğünlerinde düzenleme yapıldı.


Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, gelen talepler ve vatandaşların mağdur olmaması için belirlenen kurallar dahilinde sokaklarda düğün, nişan ve diğer kutlama faaliyetlerinin yapılabileceğini açıkladı. Konuya ilişkin Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Çevresel Gürültünün Denetlenmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”ne istinaden açık alan ile sokaklarda düğün, nişan ve benzeri kutlama faaliyetlerinin yapılması yasaklanmıştır. Ancak gelen yoğun talepler ve önceden yapılmış planlamalarda halkımızın mağdur olmaması için vatandaşlarımız düğün nişan vb kutlamalarını Belediye Zabıta Müdürlüğüne müracaat ederek, Zabıta Müdürlüğünün uygun göreceği yerde trafiği aksatmayacak şekilde, ses seviyesi uygun desibel ölçülerinde olmak ve saat 24.00’ü aşmayacak şekilde yapabilecektir.” ifadelerine yer verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 11:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kars’ta LGS heyecanı
    1. Kars’ta LGS heyecanı
    2. KKTC’de 35. hükümet güvenoyu aldı
    3. Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 10..
    4. Bayburt’da LGS heyecanı
    5. Kapısına ’Do Not Disturb’ (Rahatsız..
    6. Adıyaman Üniversitesi akademik ve..
    7. Canpolat’tan vatandaşlara asfalt ve..
    8. Kapıkule’de uyuşturucu tacirlerine..
    9. Mehmet Helvacıoğlu: “Ramazan bereket..
    10. Transferin gözdesi Vedat Muric
    11. Ulusal Fenilketonüri Günü
    12. Mahmud Esad Coşan Hocaefendi'den..
    13. Gazişehir Gaziantep penaltıları sevdi
    14. Akyazı’da 48 kök Hint keneviri ele..
    15. Van’da 8 bin paket kaçak sigara ele..
    16. Kumluca Belediyesince geleneksel Kadir..
    17. Kumluca Belediyesince geleneksel Kadir..
    18. İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu
    19. Yürek yakan kaza! Şehit haberi geldi
    20. 'Mutlu evliliklerin sayısını artırmak..
    21. Başkan Gültak, çocuklara erken bayram..
    22. Turkcell'e "Yılın En İyi İşvereni" ödülü
    23. "Ramazanda dinlenen bedeni bayramda..
    24. Türkiye-İran sınırında çatışma! 2..
    25. 3 ilçe ve bir beldede yarın sandık..
    26. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri..
    27. Çiğli Belediyesinde bayramlaşma
    28. "Dolandırıcılardan gelen gerçek dışı..
    29. Erzincan’da LGS heyecanı
    30. Yatırımcı rehberi (9)
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    O Tayyip Erdoğan'ın kimin oğlu olduğu ortaya çıktı!
    O Tayyip Erdoğan'ın kimin oğlu olduğu ortaya çıktı!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti