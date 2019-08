Nizamettin Bekar

Geçen hafta Yeni Akit gazetesi okur postasına bir mektup geldi. “Benim Adım Muhammed“ diye mektup başlıyordu. İnanın bana mektubu bitirmeden göz yaşlarına boğuldum. Tam bir hayat hikayesi. Daha sonra aklıma sokaklardaki binlerce sahipsiz yaşayan çocuklar geldi.

Sokak çocuklarının sokağa düşmesinde çok çeşitli sebepler var. Bunlardan en önemlisi ailesi tarafından bakılamamaları ve bundan dolayı sokağa bırakılmaları söz konusu. Diğer bir grup da ailesinden bazı art niyetli şahıslar tarafından tacize uğramaları ve bu akıl tutulması durumu başkalarına anlatamamaları ve bundan dolayı da çareyi sokakta aramak adına kendilerini alıp kimsesizler diyarlarına gitmeleri söz konusu.

Bu çocuklardan daha kan donduran olaylar ise çocuk evinden alınıp kaçırılıp organ mafyası veya çeteler tarafından kullanılması söz konusu. Ya da kaçırılan çocuklar öldürülmüş. Bu kaybolan çocuklardan en şanslısı ailesinden kaçırılıp para karşılığı çocuğu olmayan zengin ailelere satılmaları söz konusu. Bu çocuklar bana göre bu kaybolan çocukların en şanslısı durumundadır.

Şimdi bana Nizamettin Hocam kaybolan çocuklar ne düzeyde sorduğunuzu duyar gibiyim. Emniyet verilerine göre son on yılda yaklaşık on bin civarında çocuğumuz ortadan kaybolmuş. Bu akıl tutulması durum devlet nizamı sağlam olan bir coğrafyada oluyorsa diğer coğrafyalarda nasıl diye sormak bile istemem. Durum o boyutlardaki devlet otoritesi olmayan Irak, Afganistan ve Somali gibi ülkelerden kaçırılan çocuklar Birleşmiş Milletlerin verilerine göre çok büyük oranda organ mafyasının eline düşmekteler. Organ mafyaları iç karışıklığı yaşayan ülkelerden bir şekilde çocuklarını kaçırıp bu çocukların organlarını hasta zengin ailelere çok yüksek fiyatla satmakta ya da kaçırılan kız çocuksa bu durumda da kız çocuğu kadın mafyası tarafından satılmaktadır.

Sokak çocukları konusu milli bir meseledir. Devlet otoritesi mutlaka bu çocuklarla ilgili olarak bir adım atmalıdır. Aksi durumlarda bu çocukların geceleri içerisinde bulundukları durumdan dolayı muhatap olarak Allah’ı alması ve bundan dolayı sorumluları şikayet etmeleri bir gün mutlaka Yaratıcı tarafından duaları kabul göreceği unutulmamalıdır. O kış geceleri sokaklarda taşların üzerinde yatan, o kış geceleri sokakta aç karnına bir köprü ayağında gecelemek inanın bana Rabbimizin gazabını celp etmektedir. O çocukların gözyaşı Gayretullahı yani Rabbimizin gazabını harekete geçirmemesi mümkün değildir.

Sokak çocuklarıyla ilgili olarak mutlaka projeler yapılmalı. Bu garip gureba çocuklara sığınacakları bir yuva verilmeli. Bu çocukların ailelerine durumu eğer parasal sorundan kaynaklanıyorsa, ki yapılan araştırmalar bu çocukların büyük oranda ailelerin maddi durumları kötü olduğundan sokağa bırakılmakta bu durumda mutlaka aileler maddi olarak destek görmeli. Çocuklarımız her şart altında hem yakını hem de diğer insanlara karşı korunmaya çalışılmalıdır. Mutlaka çocuğa maddi yani fiziksel bir zarar durumunda bu ahlaksızlığı yapan medeni dünyada hadım edilmelidir. Aksi durumlarda bu ahlaksızlık ve bu ahlaksızlığın sonucu olarak da çocuklarımızın sokağı tercih etmelerinin önüne geçilemez. Tüm bu veriler bana sokak çocuklarının sağlıklı yetişmelerinde ve sokağı tercih etmemeleri için mutlaka aileye maddi ve manevi desteğin sağlanması gerektiğini hatırlatmaktadır…