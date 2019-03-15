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Adana'da sokak çetelerine şafak operasyonu

Adana'da 250 polisin katılımıyla gerçekleşen ''sokak çetesi'' operasyonunda 11 kişi yakalandı.

15 Mart 2019 Cuma 10:25
Adana'da sokak çetelerine şafak operasyonu

Adana'nın merkezinde Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince suç örgütlerine yönelik çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin bulunduğu adresleri tespit eden ekipler, kent merkezindeki 19 adrese şafak vakti özel harekat polislerinin de katıldığı bir operasyon düzenledi.

Baskın sırasında şüphelilerin kaçma ihtimaline karşın ekipler, evlerin çevresinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Zanlılara ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 5 pompalı tüfek, bir tek kırma tüfek, bir tabanca ve 196 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Silahla tehdit, mala zarar verme ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçlarına karıştığı iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 11:05
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