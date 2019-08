Sokak arasında et çekenlere sıkı denetim geliyor

Kurban Bayramı’nda Çorum Belediyesi ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün denetimleriyle sokak aralarında gelişigüzel et çekenlere büyük cezalar geliyor. Et çekenlere hem idari para cezası hem de et çekim makinesine el konulması gibi kararlar alındı.

Konu hakkında açıklamada bulunan Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı ve Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı Recep Gür, Kurban Bayramı öncesi kurban kesim yerleri dışında kurban kesen ve et parçalayanlara yönelik sıkı denetim yapılacağını bildirdi.

Kurban Bayramı süresince kesim sonunda elde edilen etlerin parçalanması, kıyma çekilmesi, sucuk ve kavurma yapılması gibi hizmetlerin mesleğinde ehil kişilerce yapılması gerektiğine dikkat çeken Gür, etlerin kasap veya belediyelerin kesim yeri gibi altyapı, ekipman gereklilikleri ve hijyen şartlarının sağlandığı ortamlarda yapılması gerektiğini kaydetti.

Başkan Gür, kurban kesiminin ardından etleri parçalattırmak ve çektirmek isteyen vatandaşlara hijyenik şartlar açısından kasap esnafını tavsiye ederken, “Kasaplar dışında sokakta, bağda, bahçede, ibadethanelerde, kaldırım ve yol kenarlarında et çekimi yapmak 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi’ne göre yasal işlem gerektiren bir husustur” hatırlatmasında bulundu.

Konuyla ilgili Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Çorum Belediye Zabıta Müdürlüğü tarafından ekip oluşturulacağını ve sıkı denetim yapılacağını vurgulayan Recep Gür, kasap dışında et parçalayanlara idari para cezası uygulanacağını belirtti.

Para cezasının yüksek olduğunu ve kimsenin mağduriyet yaşamasını istemediklerinin altını çizen Başkan Gür, cadde ve sokaklarda toz içinde çekilen kıymanın sağlık açısından da çok zararlı olduğunu ve bu yüzden Bakanlık tarafından yasaklandığını dile getirerek, “Vatandaşlara tavsiyemiz bildikleri güvendikleri kasaplara kıymalarını çektirsinler” dedi.

Kurban etlerinin sağlıklı şartlarda kesilmesinin şart olduğunu söyleyen Recep Gür, “Etler hayvanın uygun yerlerinden yağlı kısımları ayrılarak parçalanmalıdır. Kurban etini hemen buzdolabına koymayınız. Ya da sıcakken üzerini streçle kapatmayınız. Etiniz bozulur ve küflenir. Küflenmiş ve üzeri yeşillenmiş etleri asla yemeyiniz. Kurban etini temiz kaplarda azami 24 saat dinlendiriniz. Soğuyan etleri farklı boyutlarda hazırladığınız buzdolabı poşetleriyle muhafaza edip derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Kesilen kurbanın etini ilk gün yemeyiniz. Etiniz istediğiniz lezzette olmaz” diye konuştu.

Başkan Gür ayrıca tüm esnaf ve sanatkarların Kurban Bayramını da kutlayarak, huzur içerisinde bir bayram geçirmelerini temenni etti.