0553 313 94 23

Sokak arasında et çekenlere sıkı denetim geliyor

Kurban Bayramı’nda Çorum Belediyesi ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün denetimleriyle sokak aralarında gelişigüzel et çekenlere büyük cezalar geliyor.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:56
Sokak arasında et çekenlere sıkı denetim geliyor

Kurban Bayramı’nda Çorum Belediyesi ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün denetimleriyle sokak aralarında gelişigüzel et çekenlere büyük cezalar geliyor. Et çekenlere hem idari para cezası hem de et çekim makinesine el konulması gibi kararlar alındı.


Konu hakkında açıklamada bulunan Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı ve Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı Recep Gür, Kurban Bayramı öncesi kurban kesim yerleri dışında kurban kesen ve et parçalayanlara yönelik sıkı denetim yapılacağını bildirdi.


Kurban Bayramı süresince kesim sonunda elde edilen etlerin parçalanması, kıyma çekilmesi, sucuk ve kavurma yapılması gibi hizmetlerin mesleğinde ehil kişilerce yapılması gerektiğine dikkat çeken Gür, etlerin kasap veya belediyelerin kesim yeri gibi altyapı, ekipman gereklilikleri ve hijyen şartlarının sağlandığı ortamlarda yapılması gerektiğini kaydetti.


Başkan Gür, kurban kesiminin ardından etleri parçalattırmak ve çektirmek isteyen vatandaşlara hijyenik şartlar açısından kasap esnafını tavsiye ederken, “Kasaplar dışında sokakta, bağda, bahçede, ibadethanelerde, kaldırım ve yol kenarlarında et çekimi yapmak 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi’ne göre yasal işlem gerektiren bir husustur” hatırlatmasında bulundu.


Konuyla ilgili Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Çorum Belediye Zabıta Müdürlüğü tarafından ekip oluşturulacağını ve sıkı denetim yapılacağını vurgulayan Recep Gür, kasap dışında et parçalayanlara idari para cezası uygulanacağını belirtti.


Para cezasının yüksek olduğunu ve kimsenin mağduriyet yaşamasını istemediklerinin altını çizen Başkan Gür, cadde ve sokaklarda toz içinde çekilen kıymanın sağlık açısından da çok zararlı olduğunu ve bu yüzden Bakanlık tarafından yasaklandığını dile getirerek, “Vatandaşlara tavsiyemiz bildikleri güvendikleri kasaplara kıymalarını çektirsinler” dedi.


Kurban etlerinin sağlıklı şartlarda kesilmesinin şart olduğunu söyleyen Recep Gür, “Etler hayvanın uygun yerlerinden yağlı kısımları ayrılarak parçalanmalıdır. Kurban etini hemen buzdolabına koymayınız. Ya da sıcakken üzerini streçle kapatmayınız. Etiniz bozulur ve küflenir. Küflenmiş ve üzeri yeşillenmiş etleri asla yemeyiniz. Kurban etini temiz kaplarda azami 24 saat dinlendiriniz. Soğuyan etleri farklı boyutlarda hazırladığınız buzdolabı poşetleriyle muhafaza edip derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Kesilen kurbanın etini ilk gün yemeyiniz. Etiniz istediğiniz lezzette olmaz” diye konuştu.


Başkan Gür ayrıca tüm esnaf ve sanatkarların Kurban Bayramını da kutlayarak, huzur içerisinde bir bayram geçirmelerini temenni etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:56
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Heimlich manevrası hayati önem taşıyor
    1. Heimlich manevrası hayati önem taşıyor
    2. İki motosikletçi ölümden döndü!
    3. ASELSAN Havelsan Ehsim'in yüzde..
    4. İmran Han Malezya BaşbakanıMahathir..
    5. Bakan Çavuşoğlu’ndan Kıbrıs açıklaması
    6. Serbest piyasada altın fiyatları
    7. Merkez Bankası'ndan kritik TL hamlesi
    8. Merkez Bankası'ndan swap adımı
    9. Büyükşehir, Şanlıurfa’ya yeni..
    10. İki kız kardeş suçüstü enselendi
    11. Kaybolan engelli çocuğun cesedine..
    12. Amerika ile 'Güvenli Bölge'ye yönelik..
    13. Japonya'da prototip uçan otomobil..
    14. Genç kızın öldüğü motosiklet kazası..
    15. İsrail, Filistin köyü Arakib'i..
    16. ABD'ye çağrı yaptılar! 'Suriye'yi..
    17. Tren içinde kobra yılanı yavruları..
    18. Kilis 7 Aralık Üniversitesinden..
    19. Beşiktaş'ta Gökhan ameliyat oldu
    20. Antalya’da hayvan pazarında..
    21. Belediyeden kurban pazarına ücretsiz..
    22. Sırt çantasına gizlediği uyuşturucu..
    23. Korkutan yangın! 3'ü çocuk 5 kişi..
    24. Vladimir Putin'den korkutan açıklama:..
    25. Merkez Bankası: "Türk Lirası ve döviz..
    26. Kayısının 4 inanılmaz faydası
    27. Kırıkkale Belediyesi kimsesizlerin..
    28. Trafik ışığı bulunmayan kavşak tehlike..
    29. "Erken seçim peşinde değiliz"
    30. Naim Özgünetey: "Arzuhalcilik..
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    ABD'nin Türkiye'ye yapacağı gizli teklif ortaya çıktı!
    ABD'nin Türkiye'ye yapacağı gizli teklif ortaya çıktı!
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır