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“Sokağın Enerjisi Fotoğraf Yarışması” kazananları belirlendi

Hayatın her alanına ışık tutmak için yola çıkan Sepaş Enerji’nin düzenlediği “Sokağın Enerjisi” temalı fotoğraf yarışmasında sona gelindi.

12 Temmuz 2019 Cuma 10:48
“Sokağın Enerjisi Fotoğraf Yarışması” kazananları belirlendi

Hayatın her alanına ışık tutmak için yola çıkan Sepaş Enerji’nin düzenlediği “Sokağın Enerjisi” temalı fotoğraf yarışmasında sona gelindi. Binlerce kişinin sokakların kendine has enerjisini fotoğrafa aktardığı yarışmada jüri toplanarak kazananları belirledi.


Mustafa Seven başkanlığındaki jüri toplantısına foto muhabiri Sebati Karakurt, öğretim üyesi İsmail Keskin ve Sepaş Enerji çalışanı Ercüment Vurar katıldı.Sokakların kendine has enerjisini fotoğraf sanatıyla en iyi anlatan üç kişiye 24 Temmuz 2019 tarihinde düzenlenecek gala yemeğiyle ödülleri takdim edilecek. Sepaş Enerji tarafından birinciye 5 binTL, ikinciye 3 bin TL ve üçüncüye 1.500 TL para ödülünün verileceği yarışmada, ayrıca kazanan ilk üç kişi Eylül ayında Gaziantep’e giderek Mustafa Seven’den fotoğraf sanatının inceliklerini öğrenme fırsatı yakalayacak. Genç Objektif Özel Ödülü kazanına da 1.000 TL para ödülü verilecek.


Yarışmada gönderilen fotoğraflar arasında seçilenler Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu’da sergilenecek.


Yarışma sonuçları www.sepas.com.tr adresinden açıklanacak.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 10:48
  1. fotoğraf
  2. sanat
  3. sergi

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