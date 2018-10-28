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Sokağa işeyen İlhan Şeşen'den evlere şenlik açıklama: Dikkatlice kontrol edip kimse olmadığını görünce...

Geçtiğimiz yıl sokakta çişini yaparken görüntülenen sözde şarkıcı İlhan Şeşen, ilk kez konuştu.

28 Ekim 2018 Pazar 01:00
Sokağa işeyen İlhan Şeşen'den evlere şenlik açıklama: Dikkatlice kontrol edip kimse olmadığını görünce...

Kimsenin olmadığı yerde sokağa pisleyebileceğini ima eden şarkıcı verdiği röportajda o anı anlattı:

Bunu yapmamın tek nedeni vardı. Çoook çişim vardı. Dayanılmaaazz! Dayanmaya imkan yoktu. Orada otopark gibi bir şey vardı. Yoksa ben etrafa çok dikkatlice baktım. Kimse olmadığını görünce de çişimi yaptım. Ama demek ki arabaların içinde biri varmış. Sonrasında bir konserimde, erkek izleyicilerime sordum. “Aranızda sokağa işemeyen varsa lütfen el kaldırsın” dedim. Kimse el kaldırmadı. Yani, utanmadım desem yeridir. Gerçekten utanmadım! Gülüp geçtim.

 

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 01:00
  1. İlhan Şeşen

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