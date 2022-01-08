Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle milyonlar “Kısıtlamalar yeniden olacak mı?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, tam kapanma yaşanır mı?

Sokağa çıkma yasakları olacak mı? Tam kapanma yine yaşanacak mı?

Uzmanlar Omicron varyantı sebebiyle şubat ayının ikinci haftasında pik yaşanacağını belirtiyor. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Korona Virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, “Kapanma veya diğer tedbirlerle ilgili kişisel görüşüm bu konunun üzerinde çok gereksiz durduğumuz yönünde. Okulları kapattığımız dönemde insanlar bunu tatil olarak algıladı ve tatil yerlerine gitti. Kimse o süreci insan hareketinin durdurulması ve virüs yayılımının azaltılması olarak algılamadı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de eğitime yönelik bir önlem alınmasını gerektirecek bir durum olmadığını söylemişti. Toplumsal açıdan bakacak olursak da bence kapanmaya gerek yok; çünkü bu tip önlemler sağlık sisteminin tıkanma ihtimali oluştuğunda alınıyor. Şu anda sağlık sisteminde tıkanma yok; ancak olursa Sağlık Bakanlığı zaten bununla ilgili gerekli kararı alır” dedi.