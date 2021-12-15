Koronavirüs salgınında uzunca bir süre geride kaldı. Salgınla mücadele devam ederken ortaya çıkan yeni varyantlar endişe uyandırıyor. Son olarak ülkemizde de rastlanan varyant sebebiyle yeniden okulların kapatılıp kapatılmayacağı, sokağa çıkma yasaklarının olup olmayacağı araştırılmaya başlandı.

Sokağa çıkma yasakları olacak mı? Hafta sonu yasakları geri döner mi?

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, Omicron varyantı "daha önce hiçbir varyantta görülmemiş bir oranda" yayılıyor ve yakında delta varyantının yerine geçerek baskın varyant olacak.

Örgütten dün yapılan açıklamada, Omicron varyantının "zirve yapmasına" sadece "haftalar kaldığı", hükümetlerin ve diğer kurumların çabalarını "iki, üç ve dört" kez artırması gerektiği bildirildi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Omicron varyantının dünyada 77 ülkede tespit edildiğini fakat bu sayının çok daha fazla olduğunu söyledi.

Ghebreyesus, Omicron varyantının ortaya çıkışıyla bazı ülkelerin tüm yetişkin nüfusları için hatırlatma dozuna başlamasına ise tepki gösterdi.

Hatırlatma dozunun bu varyanta karşı etkinliği konusunda kanıt olmadığının altını çizen Ghebreyesus, bu tür programların aşı eşitsizliğini artırmasından endişe duyduklarını ifade etti.

DSÖ'den gelen bu uyarılara rağmen Avrupa'da İsviçre, Almanya, İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Belçika gibi pek çok ülke hatırlatma dozuna başlama kararı aldı.

Omicron varyantının hızla yayılması Avrupa'da pek çok ülkeyi yeni önlemler almaya zorlarken ülkelere giriş ve çıkışlar zorlaştırıldı. Bazı ülkeler de pandeminin ilk zamanlarında olduğu gibi kısıtlamalar devreye sokuldu.

Türkiye’de şimdiye kadar 6 kişide omicron varyantı görüldüğü açıklandı. Söz konusu kişilerin hastalığı hafif geçirdiği belirtildi. Uzmanlar birkaç ay içerisinde deltanın yerini omicronun alabileceğini belirtiyor. Türkiye’de ilk bir yıl salgına karşı sıkı tedbirler alındı. Son olarak kısıtlamalar 1 Temmuz 2021’de kaldırıldı. Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgınla mücadelenin devam edeceğini ancak gündemde kısıtlamaların olmadığını sık sık tekrarlıyor.