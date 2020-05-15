Sokağa çıkma yasağı üzerine..

İki aya yakın bir zamandan beri sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş üstündeki vatandaşlara verilecek olan sokağa çıkma müsaadesi bir aydır gündemin en mühim meselesi idi. Nihayet, diğer bütün vatandaşların sokağa çıkma yasağı olduğu bir günde olmak şartıyla, haftada 4 saat sokağa çıkma izni verildi. Ancak bu iznin yürüme mesafesinde kullanılması icap etmekte olup, araba ile gezip dolaşılması yasaktır. Böylece, amiyane tabirle dağ fare doğurmuş bulunmaktadır.

Şimdi kendisine 4 saat sokağa çıkma müsaadesi verilen 65 üstü bir vatandaş, her tarafın kapalı olduğu, sokaklarda inlerin cinlerin top oynadığı bir zamanda ne yapabilir ve nereye gidebilir ki?

Dün, İstanbul da ikamet etmekte olan 65 üstü bir arkadaş ile konuşurken, 4 saatlik izinde ne yapacağını sordum. Verdiği cevap şu oldu:

“Bu kadar kısa bir sürede, üstelik de her taraf kapalı, iken, nereye gidebilirim ki? Ancak bankamatiğe kadar gidip, günlerdir bankadan alamadığım parayı çekip, Mübarek Ramazan günlerin de bir takım yerlere yapmam icap eden ödemeleri yapacağım. Tabii ki, o da bankamatik de para kalırsa..” dedi. Ayrıca “araba ile çıkmamıza izin verilmiş olsaydı hiç olmazsa arabaya binip, bir şehir turu yapardık. Fakat o imkânımız da olmadığı için eve dönüp, evde oturmaya devam edeceğim” diye söylendi.

Âcizane kanaatime göre, verilen 4 saatlik izin hiç değilse çarşının pazarın açık olduğu günlerden birinde verilse daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Zira yaşlılar iki aya yakın bir zamandan beri, devamlı olarak evde oturmanın vermiş olduğu büyük sıkıntı bir tarafa, hiçbir işlerini halledemiyorlar. Haliyle haklı olarak böyle bir uygulamaya maruz kalmaları da onları ziyadesi ile üzmektedir. Ayrıca gün geçtikçe birtakım psikolojik problemler de meydana gelmeye başlamış bulunmaktadır. Diğer taraftan verilen 4 saatlik sokağa çıkma müsaadesi esnasında araba kullanmaya yasak getirilmesinin manasını anlamakta zorlanıyorum. Şöyle ki, madem bütün vatandaşlara sokağa çıkma yasağı var, yani sokaklar bomboş, böyle bir durumda yaşlılar arabaları ile sokağa çıksalar kime ne zararı olabilir? Kaldı ki, öyle tahmin ediyorum ki, yaklaşık 6-7 milyon kişi olan 65 yaş üstü vatandaşlar arasında bulunan yüz binlerce vatandaş tek başına sokağa çıkıp gezecek durumda değildir. Araba ile çıkmak serbest olsa da aylardır apartman dairesinde oturmaktan sıkılmış ve bunalmış olan bu durumdaki yaşlıları oğlu- kızı veya torunu arabaya bindirip şöyle bir iki saat de olsa etrafı dolaştırıp gezdirse, gönülleri hoş edilse güzel bir şey olmaz mı?

Bunu yapamıyorlar. Çünkü araba ile sokağa çıkmak yasak. Araba ile çıkmak serbest olsa dahi bu defa arabayı kullanacak olana sokağa çıkmak yasak olduğu için bu da işe yaramayacaktır..

65 yaşın üstünde bulunan tahminen, 6 -7 milyon insanın hepsinin birden sokağa çıkması, mahzurlu görülüyorsa, o takdirde, kimlik numaraların son rakamına göre her gün bir gruba izin verilebilir. Bu suretle, sokağa çıkacak yaşlı sayısı bir günde azami olarak, hiçbir zaman bir milyonu geçmeyecektir… Bu yaşlı grubun bir çoğunun da kırsal kesimde olduğu nazar-ı itibara alınacak olursa, meselenin kolayca halledilebileceğini düşünüyorum..

Bir de 20 yaş altında olanlara konulan sokağa çıkma yasağı var ki, bu da ayrı bir mesele. Bu husus ile alakalı olarak diyeceğim şudur ki, hangi ilmi araştırma veya anket çalışması yapılmış da mı bu 20 yaş sınırı tespit edilmiştir. İlmi bir gerekçesi yoksa, farzımuhal 20 yaş yerine 18 yaş denilse ne olurdu sanki? Bu suretle en azından hiç değilse milyonlarca genç çalışma hayatından koparılmamış olurdu. Bundan da memleketimizin herhangi bir zararı olmadığı gibi, üstelik kârı olurdu.

Bir de şu hakikattir ki, 20 yaş altında bulunanlara sokağa çıkma yasağı getirilmiş olduğu için belki sayıları milyonları bulunan çocuklu genç anneler çocuklarını, çocuk arabasına bindirip, sokağa çıkamıyorlar.. Zira çıkardıklar takdirde, muhtemelen 3.150 TL para cezası ödeyecekledir. Bunların çocuklarını evde bırakacakları kimseleri de yoksa, hiç şüphesiz, dolaylı olarak onlara da sokağa çıkma yasağı getirilmiş bulunmaktadır..

Bu itibarla, Değerli Bilim Kurulu Üyelerimizin yukarıda arz edilen ve buna benzer diğer konular da karar verirlerken biraz daha dikkatli ve hassas olmaları hususun hasseten istirham ediyorum..