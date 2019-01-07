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Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Operasyon başladı

Diyarbakır Lice, Hani ve Kocaköy'de 10 mahallede terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

07 Ocak 2019 Pazartesi 10:03
Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Operasyon başladı

Valilikten yapılan açıklamada, Lice, Hani ve Kocaköy ilçelerinde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak, depo alanları, uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyondüzenleneceği belirtildi.

Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, Lice'nin Güçlü ve Gökçe, Kocaköy'ün Şaklat, Yazıköy ve Anbar, Hani'nin Uzunlar, Serenköy, Kırım, Yayvan ve Soylu köyleri ile bağlı mezralarında bugün saat 06.00'dan itibaren geçerli  olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma uygulanacağı kaydedildi.

Açıklamada, yasağa uyulmasının vatandaşların can ve mal güvenliği yönünden önem taşıdığı vurgulandı. 

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Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 10:03
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