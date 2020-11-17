  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Sokağa çıkma yasağı geliyor mu? Tevfik Özlü'den çok önemli açıklama
Korona Virüs

Sokağa çıkma yasağı geliyor mu? Tevfik Özlü'den çok önemli açıklama

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs vakalarının artması nedeniyle Türkiye'de uygulanması muhtemel yeni kısıtlamalar hakkında önemli bilgiler verdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 14:58:00 -
Sokağa çıkma yasağı geliyor mu? Tevfik Özlü'den çok önemli açıklama

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, 'somut tedbirler' kapsamında bazı kararlar aldı. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü; özellikle restoran ve kafelerde salgın yokmuş gibi hayatın devam ettiğini vurgularken işi olmayanın sokağa çıkmaması gerektiğini, toplu taşıma kullanmaması gerektiğini aktardı. A Haber canlı yayınına konuk olan Özlü; "Gerçekten salgında yükselme var. Avrupa ve dünya için de aynı durum söz konusu. Mutlaka bu vaka sayısını indirmemiz gerekiyor, ilerleyen günlerde daha güçlü bir dalganın geleceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla tedbirlere ihtiyacımız var." dedi.

Özlü şunları söyledi:

"Bulaşmada en önemli faktör kapalı alanlarda hastalığın yayılması. Sokaklarda caddelerde, merkezlerde, kafelerde, restoranlarda, AVM'lerde ortaya çıkan kalabalıklaşmayı azaltacak tedbirler kaçınılmaz gibi duruyor. Tabi ki bunların kapsamı hükümet tarafından belirlenecek. Bilim Kurulu'ndan en hafiften en ağıra önlemler tartışıldı. Akşam itibarıyla bazı uygulamalardan haberimiz olur.

Şimdiye kadar alınan tedbirlere uyulsaydı şimdi bu kadar sıkıntı yaşamazdık fakat maalesef tedbirlere uyulmadı. Sokaklardaki, toplu taşımadaki kalabalığı azaltacak önlemler alınmalı. Keyfi sokağa çıkma ile ilgili bazı kısıtlamalar gelebilir. İşi olmayanın sokağa çıkması şu durum için çok doğru değil. Bu yönde bazı kararlar alınabilir. Bu önlemler sadece sokağı değil toplu taşımadaki kalabalığı da azaltacak.

Maalesef restoran ve kafelerde hayat hastalık yokmuş gibi devam ediyor. Aynı şekilde AVM'ler de büyük risk taşıyor. Restoran ve kafelerde yeme içme olduğu için maske takamıyorsunuz bu da büyük risk teşkil ediyor. Aynı masada birlikte yemek yiyorsanız hastalığın bulaşma şansının en yüksek olduğu yerler arasında restoran ve kafeler yer alıyor. Kıraathaneler de hastalık konusunda büyük sorun teşkil ediyor. Kıraathaneler, kahveler de virüsün bulaşmasında büyük risk taşıyor."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul'da yeni koronavirüs kararı! Hepsi kapatılıyor
Gündem

İstanbul'da yeni koronavirüs kararı! Hepsi kapatılıyor

Türkiye'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle İstanbul'da yeni tedbirler uygulamaya konuluyor.
İnfazı verilen 25 yaşındaki terörist, Murat Karayılan'a küfredip Kandil'den kaçtı
Gündem

İnfazı verilen 25 yaşındaki terörist, Murat Karayılan'a küfredip Kandil'den kaçtı

TSK'nın başarılı operasyonlarıyla ağır darbeler alan terör örgütü PKK'da kaos hakim olmaya başladı. Hakkında infaz emri verilen 25 yaşındaki..
Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul cevabı
Gündem

Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul cevabı

Kanal İstanbul'un kendisi için devlet projesi olmadığını belirten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na İçişleri Bakanı Sül..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay