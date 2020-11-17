Sokağa çıkma yasağı geliyor mu? Tevfik Özlü'den çok önemli açıklama

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, 'somut tedbirler' kapsamında bazı kararlar aldı. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü; özellikle restoran ve kafelerde salgın yokmuş gibi hayatın devam ettiğini vurgularken işi olmayanın sokağa çıkmaması gerektiğini, toplu taşıma kullanmaması gerektiğini aktardı. A Haber canlı yayınına konuk olan Özlü; "Gerçekten salgında yükselme var. Avrupa ve dünya için de aynı durum söz konusu. Mutlaka bu vaka sayısını indirmemiz gerekiyor, ilerleyen günlerde daha güçlü bir dalganın geleceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla tedbirlere ihtiyacımız var." dedi.

Özlü şunları söyledi:

"Bulaşmada en önemli faktör kapalı alanlarda hastalığın yayılması. Sokaklarda caddelerde, merkezlerde, kafelerde, restoranlarda, AVM'lerde ortaya çıkan kalabalıklaşmayı azaltacak tedbirler kaçınılmaz gibi duruyor. Tabi ki bunların kapsamı hükümet tarafından belirlenecek. Bilim Kurulu'ndan en hafiften en ağıra önlemler tartışıldı. Akşam itibarıyla bazı uygulamalardan haberimiz olur.

Şimdiye kadar alınan tedbirlere uyulsaydı şimdi bu kadar sıkıntı yaşamazdık fakat maalesef tedbirlere uyulmadı. Sokaklardaki, toplu taşımadaki kalabalığı azaltacak önlemler alınmalı. Keyfi sokağa çıkma ile ilgili bazı kısıtlamalar gelebilir. İşi olmayanın sokağa çıkması şu durum için çok doğru değil. Bu yönde bazı kararlar alınabilir. Bu önlemler sadece sokağı değil toplu taşımadaki kalabalığı da azaltacak.

Maalesef restoran ve kafelerde hayat hastalık yokmuş gibi devam ediyor. Aynı şekilde AVM'ler de büyük risk taşıyor. Restoran ve kafelerde yeme içme olduğu için maske takamıyorsunuz bu da büyük risk teşkil ediyor. Aynı masada birlikte yemek yiyorsanız hastalığın bulaşma şansının en yüksek olduğu yerler arasında restoran ve kafeler yer alıyor. Kıraathaneler de hastalık konusunda büyük sorun teşkil ediyor. Kıraathaneler, kahveler de virüsün bulaşmasında büyük risk taşıyor."