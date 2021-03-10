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Korona Virüs Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?
Korona Virüs

Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?

Koronavirüs salgınının etkilerini azaltmak adına ülkemizde hafta içi ve hafta sonu belirli saatlerde sokağı çıkma yasağı uygulanmaya başlanıldı. Kolluk kuvvetleri tarafından sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara para cezası kesiliyor. Peki, sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-03-10 16:51:00 -
Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?

Koronavirüs salgını sebebiyle hafta içi yasakları, saat 21.00'da başlayıp ve ertesi gün saat 05.00’da biterken hafta sonu yasakları da kısıtlamalı illerde cumartesi 21.00’da başlayıp pazartesi 05.00’da sona eriyor. Peki, bu yasaklara uymayıp dışarı çıkan vatandaşlara ne kadar ceza kesiliyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?

Koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağını ihlal eden vatandaşlara kolluk kuvvetleri tarafından para cezası kesiliyor. Sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesilecek. Ayrıca para cezası kesildiği halde sokağa çıkma yasağını ihlal etmeye devam vatandaşlara iki aydan bir yıla kadar Yetkili makamlarca hapis cezası verilecek.

 

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