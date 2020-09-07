Kabine toplantısı ne zaman? Çin’in Wuhan kentinde başlayan koronavirüs salgını tüm dünyaya hızla yayıldı. Ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta açıklandı. İlk vakanın açıklanmasının ardından sosyal mesafenin korunmasının mümkün olmadığı alanlarla ilgili önemli kısıtlamalar uygulandı. Mart ve nisan ayında ‘Evde Kal’, ‘Hayat Eve Sığar’ çağrılarına uyanlar vakaların düşüşe geçmesini sağladı. 11 Mayıs ve 1 Haziran tarihlerinde ise yeni normal adımları atıldı. Ancak atılan yeni normal adımlarını yanlış anlayanlar kuralları hiçe saymaya başladı.

Yaz aylarında düğünler, tatiller, konserler derken sosyal mesafe unutulup gidildi. Sonuç ise Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı günlük vaka tablosunda gözler önüne seriliyor. Vakaların ve ağır hasta sayısının artışı ise vatandaşları gelecek adına kaygılandırıyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mı?

7 Eylül Pazartesi günü kabine toplantısı yapılacak. Bu toplantıda koronavirüs yasaklarına yönelik birtakım kararların çıkması bekleniyor. Gelen bilgilere göre önümüzdeki günlerde vakaların seyrine göre bazı kısıtlamaların uygulamaya konulması bekleniyor. Kulislerde sakanlar kurulunda; hafta sonu sokağa çıkma yasakları, 18 yaş altı sokak kısıtlamaları, sosyal mesafenin korunamadığı alanların kapatılması gibi durumların masaya yatırılacağı konuşuluyor.

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11 Mayıs’ta kuaförler, güzellik merkezleri, berberler ve AVM’ler açılmıştı. 1 Haziran’da ise kafeler, restoranlar gibi pek çok alanlarda hizmet verilmeye başlanmıştı. Yine haziran ayında camiler açılmıştı. 1 Temmuz’da ise düğün yasakları kalkmıştı.