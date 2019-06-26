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Sokağa bırakılan tarım aletleri mahalle sakinlerini rahatsız ediyor

Aydın’ın Koçarlı ilçesi Adnan Menderes Mahallesi’nde tarım aletlerinin sokak üzerine bırakılması mahalle sakinlerini rahatsız ediyor.

26 Haziran 2019 Çarşamba 08:17
Sokağa bırakılan tarım aletleri mahalle sakinlerini rahatsız ediyor

Aydın’ın Koçarlı ilçesi Adnan Menderes Mahallesi’nde tarım aletlerinin sokak üzerine bırakılması mahalle sakinlerini rahatsız ediyor.


Adnan Menderes Mahallesi, Hüseyin Sözer Caddesinde üzerinde vatandaşlar tarafından tarım aletlerinin sokağa rast gele bırakılması bazı mahalle sakinleri tarafından şikayet konusu oldu. Mahalle sakinleri çocuklarının oyun oynarken can güvenliğinden endişe ettiklerini bunun yanında sezon boyunca kaldırımda ya da yol üzerinde duran tarım aletleri nedeniyle otopark sıkıntısı da yaşadıklarını belirterek soruna çare üretilmesini istediler.


Türkmen Sitesi sakinlerinden Engin Özen, tarım aletlerinin cadde ve sokaklara rastgele bırakılmasından dolayı bir çok olumsuzluk yaşadıklarını dile getirerek, “Çiftçilerimiz tarım aletlerini bizim sokağımızdaki kaldırımların üstüne, sokağın kenarlarına diziyor, sitenin, kaldırımın ve yolun önünü komple kapatıyorlar. Tarım aletlerini buraya koymalarının bize bir sürü zararı oluyor, rahatsızlık veriyor. Buradaki tarım aletlerinin üstünde çocuklar oyun oynuyor. Sitenin karşısı komple park alanı olduğu için çocuklar bu tarım aletlerinin üzerinde de oynuyor. Parkın yan tarafında da tarım aletleri var ve çocuklar oyun oynamak için bu sokaktaki tarım aletlerinin hepsinin üstüne çıkıyor. Benim küçük çocuğum yok ama burada herkesin çoluğu çocuğu var, bu durum bizi çok korkutuyor, şu makinelerin üzerine bir çocuk çıktığında oynarken eli bir yere sıkışsa Allah korusun zaten koparır. Birinin canı yanmadan yetkililer gerekli uyarıları yapmalı ve vatandaş da gerekli önlemini almalı, bu aletleri de birinin canı yanmadan buradan bir an önce kaldırsınlar” dedi.


Türkmen Sitesi sakinlerinden Abdullah Candan ise, “Burası tarım aletleri alanı olmuş durumda. Tamamen bunun için ayrılmış gibi kullanılıyor. Buraya bırakılmasını çiftçilere söyleyen biri yok. Kendileri burayı tarım aleti bırakma yeri olarak görüyorlar artık ve herkes kafasına göre gelip buraya bırakıyor. Burada oturan da burada oturmayanlar da makinelerini buraya bırakıyorlar. Umarız sesimiz duyulur ve yetkililer gereken uyarıyı veya yaptırımı uygular ve bu sorunumuz bir çözüme ulaşır. Bir an önce bir çözüm bulunmasını istiyoruz” diyerek yetkililere seslendi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 08:17
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