Şok uygulamada 18 silah ele geçirildi

Adana’da yunus ekipleri tarafından yapılan şok uygulamada 10 tabanca, 8 av tüfeği ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Asayiş Ekipler Amirliğinde görevli motorize yunus ekipleri, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 7 gün 24 saat şok uygulamalar yapıyor. Şehrin dört bir tarafında uygulama yapan yunus polisleri, 20 bin 290 kişinin GBT’sini sorgularken, 8 bin 321 aracı da kontrol etti. Yapılan bu sorgulamalarda hırsızlık, gasp, adam yaralama, uyuşturucu ticareti gibi suçlardan 15 ila 1 yıl arasında hapis cezası alan 52 hükümlü yakalandı. Yapılan araç kontrollerinde ise 100 araca 40 bin 310 lira para cezası uygulanırken, 1 çalıntı otomobil bulundu. Ayrıca 42 araç trafikten men edilirken, 4 çalıntı motosiklet de bulundu. Arabalarda yapılan aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 44 mermi, 8 av tüfeği ve bu tüfeklere ait 30 fişek ele geçirildi.

Uygulamada torbacılara da darbe vuruldu. Yapılan araç ve üst aramasında 10 uyuşturucu hap, toz esrar, 2,85 gram bonzai ve 1,30 gram eroin ele geçirildi.

Uygulamada dilencilik ve satıcılık yapan şahıslara yönelik çalışmada ise yaşı küçük 32 şahıs ailelerine teslim edilirken, 3 yaşı büyük dilencilik yapan şahsa ise idari işlem yapıldı. Yabancı uyruklu şahısları izinsiz taşıyan 3 araç sürücüsüne toplam 52 bin 355 lira idari para cezası verildi.