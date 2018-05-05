Şok sözler: 'Kadınlar yüz vermezse taciz olmaz'
Tuğba Ekinci isimli şarkıcı, 'taciz’le ilgili kendisine sorulan bir soruya "Kadın yüz vermezse hiçbir Türk erkeği taciz etmez. Olsa bana olurdu" diyerek garip bir cevap verdi.05 Mayıs 2018 Cumartesi 14:34
Bir gazeteye verdiği ropörtajda 'Hiç tacize uğradınız mı?' sorusuna cevap veren Tuğba Ekinci adlı şarkıcı, "O konu çok yalan. Türk erkeği asildir. Kadınlar yüz vermeden hiçbir Türk erkeği taciz etmez. Olsa bana olurdu. Durup dururken bu yaşıma kadar kimsenin tacizini görmedim. Onu söyleyen kadınlar emin ol ki o adama yüz vermiştir" dedi.
Bu sözler sosyal medyada infial uyandırdı. Ekinci’nin sözleri tacizi meşrulaştırma şeklinde yorumlandı.
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