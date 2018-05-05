Şok sözler: 'Kadınlar yüz vermezse taciz olmaz'

Bir gazeteye verdiği ropörtajda 'Hiç tacize uğradınız mı?' sorusuna cevap veren Tuğba Ekinci adlı şarkıcı, "O konu çok yalan. Türk erkeği asildir. Kadınlar yüz vermeden hiçbir Türk erkeği taciz etmez. Olsa bana olurdu. Durup dururken bu yaşıma kadar kimsenin tacizini görmedim. Onu söyleyen kadınlar emin ol ki o adama yüz vermiştir" dedi.

Bu sözler sosyal medyada infial uyandırdı. Ekinci’nin sözleri tacizi meşrulaştırma şeklinde yorumlandı.