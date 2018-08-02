Şok iddia! Üst düzey komutanın kızı da 'kedicik'...

Adnan Oktar ve müridlerine yönelik 'suç örgütü' operasyonunda tutuklanan ve 'Kedicik' olarak bilinen kadınlar arasında kritik görevlerde bulunmuş eski bir üst düzey komutanın kızı da olduğu ortaya çıktı. Komutan baba, örgüt üyelerinin cezaevindeki kızları tehdit ettiklerini, tuttukları avukatları tehdit ederek avukatlıktan vazgeçirdiklerini, itirafçı olmaya hazırlanan kızları tehdit ve moral motivasyonla tekrar örgüte bağlı hale getirdiklerini anlattı.

Odatv'den Müyesser Yıldız, 'Oktar örgütünde bir asker kızı' başlıklı yazısında "Tabii ki, malûm baskı, korku, şantaj, güvenlik endişelerinden dolayı maalesef baba ve kızın ismini veremiyoruz" dedikten sonra o komutan babanın anlattıklarını yazdı. Ailelere baskı yapılıyor mu, kedicikler itirafçı oluyor mu, TSK'ya kumpaslarda FETÖ-Oktar bağlantısı var mı, en önemlisi de örgütü çözmek için devlet ne yapmalı? İşte o yazı ve babanın anlattıklarından çarpıcı bölümler:

İTİRAFÇI OLACAKTI VAZGEÇTİ

Kız hapiste, aile onu kurtarmak için çırpınıyor. İlk ziyaretlerinde kız, itirafçı olma ve etkin pişmanlıktan yararlanma niyetindeymiş. Ancak ikinci ziyarette onu daha bir dirençli görmüşler. Çünkü bu arada örgüt, bazı avukatların ismini vermiş ve kız da ailenin değil, örgütün önerdiği avukattan yana tavır koymuş.

AİLENİN AVUKATINI TEHDİT EDİP 300 BİN LİRA TEKLİF ETMİŞLER

Dahası, birileri ailenin avukatını hem tehdit etmiş, hem de 300 bin lira para teklifinde bulunmuş. Başka bazı avukatlara da, “Bu davayla ilgili dosya almayın” tehditleri gidiyormuş. Aile, kendi imkanlarıyla kızı kurtarmaya çalışıyor, ama devletten beklentileri de var. Emekli komutan babanın tespitleri ve buna ilişkin önerileri şöyle:

KIZLARDA İLK ŞAŞKINLIK GEÇTİ! ADNAN OKTAR 2 AYA KADAR

Bugün operasyon yapılıyor, ama kızlarda ilk şaşkınlık geçti, 'Avukat göndermeyin' diyorlar. Örgütün avukatlarından tutmayan sadece 7-8 aile var. Adnan Oktar'ın 2 aya kadar çıkacağı propagandası yapılıyor.

KEDİCİKLERE 'İTİRAFÇI OLMA' DİYE 50 İLE 500 BİN LİRA

Öte yandan kızlara önemine göre, 'itirafçı olmayın, konuşmayın' diye 50 ila 500 bin lira arasında para teklifi yapıldığını duyuyoruz.

KIZIM GEREKİRSE TECRİTTE TUTULSUN AMA

Kızlar ayrı hapishanelerde, ama yine 10'arlı gruplar halinde kalıyorlar. Böylece örgüt çalışmaya devam ediyor.

Bir baba olarak bunu istemek çok zor, ama kızım gerekirse tecritte tutulsun, kesinlikle onlarla birlikte olmasın.

BU KIZLARIN KORKMAMASANI SAĞLAYIN Kİ BİTSİN

Bir başka konu, kızımın kanında da lityum çıktı. Kızların haftada bir periyodik kan tahlili yapılsın. Çünkü lityum hapının bir şekilde içeri sokulmasından ve verilmesinden endişe ediyoruz.

Eğer Adnan Oktar örgütünün belini kırmak istiyorlarsa, bu kızların korkmamasının sağlanması lâzım.