Şok iddia: Türkiye'den yola çıkan tanker kaçırıldı! İtalyan basınının geçtiği habere göre; Türkiye'den yola çıkan tanker, Libya açıklarında kurtardığı göçmenler tarafından kaçırıldı.

Göçmenlerin, kaçırdıkları "El Hiblu 1" adlı gemiyi, Malta'ya götürmek istedikleri iddia edildi. Ayrıntılar geliyor...

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