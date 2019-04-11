Şok iddia: Sudan’daki darbenin arkasında Sisi var!

Sudan'da Devlet Başkanı Ömer El Beşir'e karşı düzenlenen darbe girişimin arkasında, darbeci Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin bulunduğu öne sürüldü. Cezayir'deki Buteflika karşıtı gösterilerden sonra gözlerin çevrildiği Sudan'da, ajanslara bu sabah, askerlerin Devlet Başkanı Beşir'e karşı darbe girişiminde bulunduğu haberi düştü.

Sudan Savunma Bakanı apar topar Kahire'ye gitti

Uzun zamandır Suudi Arabistan, Mısır, BAE başta olmak üzere ABD ve Batılı ülkeler, Devlet Başkanı Beşir'in devrilmesi için ülkede düzenlenen protesto gösterilerine destek veriyordu.Darbe haberinin basına yansımasından sonra Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Savunma Bakanı Bakanı Ahmed bin Avf'ın, askerlerin darbe girişimiyle ilgili bilgi vermek amacıyla Mısır'ın başkenti Kahire'ye gittiği ortaya çıktı. Bakan Avf'ı Kahire Uluslararası Havaalanın'da, Mısır Çalışma Bakanı Hisham Tefik tarafından karşılanarak, hükümet salonuna alandığı bildirildi.

Hükümet kaynakları Reuters'e verdiği demeçte ise, Cumhurbaşkanı Beşir'in istifa ettiğini ve ülkeyi yönetecek geçici konseyi kurma yolundaki istişarelerin ise devam ettiğini açıkladı.

Bu arada Al Mayadeen gazetesi, Sudan ordusunun Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el Beşir ve hükümeti görevden alma kararı aldığını bildirdi. Al Hadath gazetesi ise, kaynaklarına dayanarak Sudan Cumhurbaşkanı el Beşir'in istifasını doğruluyor. Ancak öğle saatlerine kadar gelen haberlerde darbe girişiminin sürdüğü bildirildi.

Bu arada Sudan ordusundaki bir kaynak, bölgedeki bazı ülkelerin Savunma Bakanı Ahmet bin Avf'ın yükselişine katkıda bulunduğunu söyledi.

Sudan'daki protesto gösterileri, ekmeğe yapılan zamdan sonra başlamıştı.

Sevakin Adası'nın Türkiye'ye tahsisi, Sisi yönetimini kızdırmıştı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçer aralık ayı sonunda Sudan'a yaptığı ziyaret ve bu ziyaret sırasında Kızıldeniz'de Mısır kıyılarına yakın Sevakin Adası'nın Türkiye'ye tahsis edilerek aslına uygun yeniden inşasıyla ilgili bir anlaşma imzalanması üzerine Kahire ile Hartum arasındaki gerginlik iyice artmaya başlamıştı.Kahire'de yayımlanan El Watan gazetesi ise, “Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir dolar karşılığında ateşle oynuyor. Sudan, Türk çılgınlığı ve İran komplosunun, Etiyopya'nın Mısır'ı susuz bırakma ve Katar'ın Mısır'ı mali olarak çökertme planlarının gölgesinde, tarih ve coğrafya yasalarını ihlal ederek Mısır'a karşı saf tutuyor” yorumunu yapmıştı.