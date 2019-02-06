Şok iddia! Kılıçdaroğlu Abdullah Gül'e, yeni parti için 20 milletvekili vadetmiş Türkiye gazetesi yazarı Batuhan Yaşar, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yeni parti kurması durumunda, 20 milletvekili vadettiğini öne sürdü. Batuhan Yaşar, "Kemal Bey, Abdullah Bey’den elini çabuk tutmasını istemiş.. 'Ne yapacaksanız 31 Mart’tan önce yapın' demiş.. Karşılığında da tam 20 milletvekili vadetmiş." dedi.

Türkiye 31 Mart Yerel Seçimleri’ne hazırlanırken son dönemde hemen her seçim döneminde yaşanan bir AK Parti’den uzaklaşan siyasetçilerin başka bir adreste siyasete döneceği iddiaları da yeniden alevlendi. Türkiye gazetesi yazarı Batuhan Yaşar’ın bugün yayınlanan “Ali Babacan’a parti kuruluyor” başlıklı yazısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni parti konusunda adım atılması için eski cumhurbaşkanıAbdullah Gül’e, CHP ve İYİ Parti’den 20 milletvekili sözü verdiği iddia edildi. İşte Batuhan Yaşar’ın yazısının o bölümü… ‘CHP VE İYİ PARTİDEN 20 VEKİL VERELİM..’ Kemal Bey, Abdullah Bey’den elini çabuk tutmasını istemiş.. Ne yapacaksanız 31 Mart’tan önce yapın demiş.. CHP, İYİ Parti, Saadet ve HDP ittifakına destek istemiş.. Karşılığında da tam 20 milletvekili vadetmiş: -“CHP ve İYİ Parti’den 20 vekil kaydırırız, TBMM’de size grup da kurarız..” Tamam, CHP’yi anladık ama İYİ Parti adına nasıl söz verebiliyor?

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