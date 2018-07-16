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Şok iddia: İsrail'den İran' gizli operasyon!

Amerika’nın önde gelen gazetelerinden New York Times ve Washington Post'un haberine göre, terör devleti İsrail'in gizli ajanları, bu yıl Ocak ayında Tahran'ın nükleer sırlarının tutulduğu bir depoya operasyon düzenledi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 10:33
Şok iddia: İsrail'den İran' gizli operasyon!

ABD basını sarsan iddia Washington Post ve New York Times tarafından yayınlandı. 31 Ocak gecesi Tahran’da bulunan bir depoya İsrail ajanları operasyon düzenledi.

Gece yarısı başlayan operasyon tam 6 buçuk saat sürdü.

BİNLERCE SAYFA DÖKÜMAN ÇOK SAYIDA CD

İsrail ajanlarının gerçekleştirdiği belirtilen operasyonda binlerce sayfalık döküman ele geçirilirken 163 adet de CD ele geçirildi. CD ve dökümanların içerisinde nükleer programlara dair önemli veriler bulunduğu belirtilirken ele geçirilen bilgiler arasında yıllardır süren nükleer silah çalışmalarının bir kısmı, füze başlığı tasarımları vardı.

NÜKLEER ÜRETİM SÜRÜYOR İDDİASI

ABD ile İran arasında yaşanan nükleer gerilim geçtiğimiz aylarda uluslararası arenaya taşınmış, P5+1 ülkeleriyle İran arasıdna yapılan nükleer anlaşmadan ABD çekildiğini açıklamıştı. Bu çekilmeye sebep olarak İran'ın halen nükleer üretim yaptığı iddiaları gündeme getirilirken her ne kadar Tahran yönetimi bu durumu yalanlasa da üretimin sürdüğü İsrailli kaynaklarca belirtiliyor.

Amerikan basınına göre bu veriler İran’ın BM’ye taahhütlerinin aksine, gizlice nükleer programını sürdürdüğünü, yani nükleer bomba üzerine çalıştığını gösteriyor.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 10:33
  1. İsrail
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