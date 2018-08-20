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Şok iddia! ABD'nin First Layd'si Beyaz Saray'da rehin!

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski yardımcısı Omarosa Newman, Beyaz Saray günlerini anlattığı yeni kitabı Unhinged’de (Dengesiz) gündemi sarsan bir iddiada bulundu.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 07:21
Şok iddia! ABD'nin First Layd'si Beyaz Saray'da rehin!

Donald Trump’ın eski yardımcısı Omarosa Newman, yeni yayınladığı kitabında şok bir iddia da bulundu. Dengesiz adlı kitabında Newman Trump’ın görev süresi içinde boşanma davası açılması ya da kendisini terk etmesi hâlinde Slovenya göçmeni eşini ülkeden sınır dışı etme tehdidinde bulunduğunu yazdı.

Geçtiğimiz günlerde Melania Trump’ın boşanmak için gün saydığı haberleri yayımlanmıştı.

Newman, Trump’ın görev süresi içinde boşanma davası açılması ya da kendisini terk etmesi hâlinde Slovenya göçmeni eşini ülkeden sınır dışı etme tehdidinde bulunduğunu yazdı.

Aralık ayında görevine son verilen Newman, “Melania’nın görevdeyken kendisini küçük düşürmesi hâlinde Trump onu cezalandıracak bir yol bulacaktır” ifadesini kullandı.

EİNSTEİN VİZESİ

Melania, 1998’de ‘Einstein’ vizesiyle ABD’ye gelmişti. Bu vize, sahasında en üst seviyede olan kişiler için veriliyor.

Modellik yapan Melania’nın böyle bir vizeyi nasıl alabildiği tartışmalı.

First Lady, Trump’la evlendikten bir sene sonra, 2006’da da Amerikan vatandaşı oldu. ABD yönetimi son günlerde böyle tartışmalı şekilde vatandaşlığa alınanları vatandaşlıktan atmaya başladı.

Newman, bunda eşi üzerinde tehdit oluşturması gayesiyle Trump’ın şahsi teşebbüslerinin etkili olduğunu savundu.

Beyaz Saray’daki az sayıdaki Afro-Amerikalılardan biri olan Newman, Trump’ın seçim kampanyasında görev almış, seçilmesinin ardından Trump’ın yardımcısı olmuştu.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 07:21
  1. ABD
  2. Donald Trump
  3. First Lady Melania Trump

YORUM YAZ

  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc9 dk önce
    O Kadar da dayansin, Adam bunu parayla tumaya calishiyor. Eee buda paraciklar icin ona yaklashmishtir veya Trump bu zorla kendisine esh yapmishtir. Adam`cik zorba ile ish yapiyor. Kimbilir bünyeisinde calistirdigi kac kishi coblaniyor. Bir is yerlerini arashtirsinlar bakalim neler döüyordur. Ne gibi zulm ler vardir bu deli Dumrul ocaginda.
  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc18 dk önce
    Adam tam bir deli Dumrul, vahshi batili koooo-boy
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