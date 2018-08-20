Şok iddia! ABD'nin First Layd'si Beyaz Saray'da rehin!

Donald Trump’ın eski yardımcısı Omarosa Newman, yeni yayınladığı kitabında şok bir iddia da bulundu. Dengesiz adlı kitabında Newman Trump’ın görev süresi içinde boşanma davası açılması ya da kendisini terk etmesi hâlinde Slovenya göçmeni eşini ülkeden sınır dışı etme tehdidinde bulunduğunu yazdı.

Geçtiğimiz günlerde Melania Trump’ın boşanmak için gün saydığı haberleri yayımlanmıştı.

Newman, Trump’ın görev süresi içinde boşanma davası açılması ya da kendisini terk etmesi hâlinde Slovenya göçmeni eşini ülkeden sınır dışı etme tehdidinde bulunduğunu yazdı.

Aralık ayında görevine son verilen Newman, “Melania’nın görevdeyken kendisini küçük düşürmesi hâlinde Trump onu cezalandıracak bir yol bulacaktır” ifadesini kullandı.

EİNSTEİN VİZESİ

Melania, 1998’de ‘Einstein’ vizesiyle ABD’ye gelmişti. Bu vize, sahasında en üst seviyede olan kişiler için veriliyor.

Modellik yapan Melania’nın böyle bir vizeyi nasıl alabildiği tartışmalı.

First Lady, Trump’la evlendikten bir sene sonra, 2006’da da Amerikan vatandaşı oldu. ABD yönetimi son günlerde böyle tartışmalı şekilde vatandaşlığa alınanları vatandaşlıktan atmaya başladı.

Newman, bunda eşi üzerinde tehdit oluşturması gayesiyle Trump’ın şahsi teşebbüslerinin etkili olduğunu savundu.

Beyaz Saray’daki az sayıdaki Afro-Amerikalılardan biri olan Newman, Trump’ın seçim kampanyasında görev almış, seçilmesinin ardından Trump’ın yardımcısı olmuştu.