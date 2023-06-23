Şok haber! Irak hükümetinden parasını alamayan Türk inşaat devi iflas etti

Halk Tv'de yer alan habere göre, Ankara merkezli İlci Holding’in amiral gemisi konumundaki İlci İnşaat AŞ’ye yönelik iflas davası açıldı. Süleyman Şah Türbesi’nin onarımı ve Suruç Tüneli gibi birçok büyük projede imzası olan İlci, Irak Hükümetinden 120 milyon dolarlık alacağını alamayınca zora girmişti.



İlci İnşaat Sanayi Ve Ticaret AŞ’ye yönelik iflas istemli dava Ankara 2. Asliye Tic. Mahkemesi’nde açıldı. Cengiz Öztürk isimli bir alacaklı, dev şirketten alacağını tahsil edemeyince dava açma yoluna gitti. Yargılama sürecinde, mahkemenin verdiği depo kararına uymaması halinde şirketin iflası gündeme gelebilir.

Şimdilerde iflas davası ile gündeme gelen İlci İnşaat, bir dönem sektörün devi konumundaydı. Ankara merkezli İlci İnşaat’ın bünyesinde olduğu İlci Holding onlarca büyük projede imza sahibiydi.

Dünyanın en uzun su tünelini yaptı

Şirket, konut, yol, baraj, tünel projeleri ve mermer ile adından söz ettirdi. Konya’daki Mavi Tünel Bağbaşı barajı, yanı sıra dünyanın en uzun su tüneli projesi olan Suruç Tüneli, İlci’nin üstlendiği projelerden biriydi.

Süleyman Şah Türbesi’ni onardı

TOKİ adına binlerce konut inşa eden İlci, Silvan Barajı, Halep’teki Süleyman Şah Türbesi’nin onarımı ve ek bina inşaatı ile Malatya Arena Stadyumu projelerini de üstlendi. Bünyesinde tarım ve hayvancılık şirketi de bulunan İlci Holding Hawker 800 XPI tipi iş jetine de sahipti.

Irak’tan parasını alamadı

Şirketin mali yapısını bozulmasına ise Irak hükümetinden olan 120 milyon liralık alacağını tahsil edememesi yol açmıştı. Terör örgütü DAEŞ’ın Irak ve Suriye’de etkinlik sağlaması, şirketin bu bölgelerdeki bir çok projesinin de askıya alınmasına yol açmıştı.

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