Şener Şen, Aslı Süme'nin dayısıymış

yeniakit.com.tr İslam’ı pis emellerine alet ederek onlarca insanın hakkına giren Adnan Oktar ve suç örgütü üyelerine yönelik başlatılan operasyon, Türkiye’nin gündemine bomba gibi düştü.

ÜNLÜ İSİMLER DE ARALARINDA

Örgüt mensubu olan “kedicik” ve “aslan”lar arasında ünlü olan isimler dikkat çekmişti. Özellikle Acun Ilıcalı’nın eski “aslan” olduğunun iddia edilmesi çok konuşulmuştu.

ŞENER ŞEN’İN YEĞENİ DE “KEDİCİK”MİŞ!

Bugün ortaya çıkan bir ayrıntı, örgütün ünlü isimler etrafında kümelendiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Adnan Oktar’ın haremindeki “kedicik”lerden Aslı Süme’nin, ünlü oyuncu Şener Şen’in öz yeğeni olduğu ortaya çıktı.

Aslı Süme’nin dayısıŞener Şenile birlikte çekildiği fotoğraflar basına sızdı.

Kaynak: yeniakit.com.tr