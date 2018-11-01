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Şok gerçek kısa sürede ortaya çıktı: Parçaladıkları cesedi kıyma makinesine atıp insanlara yedirdiler

Tayland'da, hayvani ürünlerin kullanılmadığı bir vegan restoranında ortaya çıkan gerçek, duyan herkesi şaşırttı. Öldürülen bir adamın kıyma makinesinden geçirilerek vegan müşterilere yedirildiği ortaya çıktı.

01 Kasım 2018 Perşembe 21:23
Şok gerçek kısa sürede ortaya çıktı: Parçaladıkları cesedi kıyma makinesine atıp insanlara yedirdiler

Mekânın sahibiyle tartışan yaşlı bir adamın, öldürülüp parçalandıktan sonra, yemeklere kıyma olarak katıldığı ortaya çıktı.

Kentin popüler noktalarından birinde vejetaryen mutfağından yemeklerle bilinen bir lokantaya gidenler, kendilerine servis edilen eriştenin içinde kıyma olduğunu fark etti. Durumu yerel makamlara ileten ve şikâyette bulunan müşteriler tepki gösterirken, yetkililer soruşturma başlattı.

Soruşturmayı derinleştiren yetkililer, lokantanın arka tarafındaki lağım çukurunda bir erkeğe ait cansız beden buldu. 61 yaşındaki adamın lokantanın müdavimlerinden Prasit Inpathom olduğu belirlendi. En son 21 Ekim'de lokantada görülen Prasit'in, lokantanın sahibiyle kavga ettiği ortaya çıktı.

Uzmanlar adamın vücudunda darp izi ve çok sayıda bıçak darbesi olduğunu açıkladı. Yerel basın bu olaya büyük bir ilgi gösterirken, lokantanın sahibinin cesetten kurtulmak için cesedi pişirerek müşterilere servis ettiği ve cinayetten sonra kaçtığı belirlendi. Yetkililer kaç müşteriye insan eti verildiğinin henüz bilinmediğini çünkü cesedin birçok parçaya ayrıldığını duyurdu.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 21:23
  1. Tayland
  2. Prasit
  3. Prasit Inpathom

YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş9 dk önce
    kaşıkçının cesedinide konsolosluktaki arap yamyamları yemesin dikkat edin. çalışanlardan numune alınıp dna testi yaptırın.
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