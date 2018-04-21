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Şok eden görüntü! Canlı danaları motor içinde...

Ardahan Türkgözü Gümrük Kapısı'nda otomobilin motoruna yapılan özel bölmede iki canlı dananın yakalandığı bildirildi.

21 Nisan 2018 Cumartesi 09:17
Şok eden görüntü! Canlı danaları motor içinde...

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen otomobilin sürücüsü S.B'nin davranışlarından şüphelenen gümrük muhafaza ekipleri aracı x-ray cihazına sevk etti.

Görevliler, inceleme sırasında otomobilin motor silindir kapağının üzerindeki plastik muhafazanın hareket ettiğini belirledi.

İKİ DANA BULUNDU

Söz konusu kapağı açan görevliler, motor kısmı küçültülerek oluşturulan özel bir bölmede ayakları bağlanmış iki danayla karşılaştı.

Maruz kaldıkları sıcaklık nedeniyle zor nefes aldıkları fark edilen hayvanlara müdahale edilmesi için Posof Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü yetkililerine bilgi verildi.

Posof Cumhuriyet Savcılığının talimatı üzerine otomobile el konulurken, şoför hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 09:17
  1. gümrük ticaret bakanlığı
  2. gürcistan
  3. türkiye
  4. dana
  5. motor

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