Şok eden araştırma sonuçları açıklandı: Pandemide doğan çocukların IQ'ları daha düşük

ABD'de Brown Üniversitesi tarafından 672 çocukla gerçekleştirilen araştırma, koronavirüs salgını döneminde dünyaya gelen neslin bilişsel ve zeka seviyelerine ilişkin yeni veriler ortaya koydu.

Çalışma, 188'i Temmuz 2020'den sonra, 308'i Ocak 2019'dan önce, 176'sı ise Ocak 2019 ile Mart 2020 arasında doğan çocuklarla gerçekleştirildi. Araştırma sonuçlarına göre, 2020 ve 2021'de doğan bebeklerin IQ seviyelerinde önceki nesillere kıyasla büyük bir azalma görüldü.

"3 yıl önce 100 olan puanlar 75'e indi"

Brown Üniversitesi'nde Pediatri Doçenti Sean Deoni, pandemi dönemi çocuklarının, bilişsel gelişimini değerlendirmek için tasarlanmış testlerde şok edici derecede düşük puanlar aldıklarını söyledi. Deoni, pandemiden önceki on yılda, üç ay ile üç yaş arasındaki çocuklar için standart testlerdeki ortalama IQ puanı 100 civarındayken, pandemi sırasında doğan çocuklar için bu puanın 78'de kaldığını belirtti.

Durumun ciddiliğini vurgulayan Deoni, "Büyük bilişsel bozuklukların dışında genellikle böyle puanlar görmeyiz" dedi.

Sosyo ekonomik düzeyi düşük ailelerin çocukları daha düşük puanlar aldı

Araştırmacılar ayrıca, düşük sosyoekonomik ailelerde büyüyen çocukların testlerde daha da düşük puanlar aldığını söyledi. Londra Üniversitesi Akademisi'nden Çocuk Sağlığı Profesörü Terence Stephenson, yoksul ebeveynler pandemiden en çok etkilenen kısım olduğu için bunun o ailede doğan çocuklara da daha fazla yansıdığını belirtti.

Stephenson, "Pandemi, finansal durum ve istihdamı doğrudan etkilediğinden yoksul ailelerden gelen çocukların daha fazla etkilenmesi şaşırtıcı değil" diye konuştu.

"Ebeveynler stresli ve bitkin"

Bilim insanlarına göre, bu düşüklüğün arkasında yatan temel sebep ise etkileşim eksikliği. Araştırmada, zaten evde olan çocukların sosyal ve fiziksel alanlarının darıldığı belirtilirken, ebeveynlerin de stresli ve bitkin durumda olmalarının bu alanı daha da daralmasına neden olduğu belirtildi.

Düşük IQ puanlarının pandemi nesli üzerindeki etki süresi ise belirsiz. "Bir çocuğun hayatının ilk birkaç yılı bilişsel gelişimi için kritik öneme sahiptir" diyen Deoni, "Yaşamın ilk birkaç yılında, tıpkı bir ev inşa etmek gibidir. Bilişsel ve zekasal gelişimin temelleri atılır. Sağlam bir temelin ardından üzerinde düzeltmeler yapmak kolaylaşır. Çocuk büyüdükçe temeli düzeltmek zorlaşır" diye konuştu.