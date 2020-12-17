  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Şok eden araştırma! Koronavirüs geçirenlerde 3 ay sonra ortaya çıkıyor
Korona Virüs

Şok eden araştırma! Koronavirüs geçirenlerde 3 ay sonra ortaya çıkıyor

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün etkilerinin hastalık geçse bile görüldüğü ortaya çıktı. İngiltere’de yer alan Ulusal İstatistik Bürosu (ONS), virüsü yenen her 10 kişiden birinin 3 ay sonra yorgunluk, öksürük, baş, ağrısı gibi semptomlar yaşamaya devam ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 12:30:00 -
Şok eden araştırma! Koronavirüs geçirenlerde 3 ay sonra ortaya çıkıyor

İngiltere Ulusal İstatistik Bürosu (ONS), tarafından yayımlanan "uzun Covid" raporunda, Covid-19'u yenen her on kişiden birinin hastalığı yendikten üç ay sonra kalıcı semptomlar yaşadığı ortaya konuldu. Buna göre corona virüsten kurtulan İngilizlerin yüzde 9, 9'u 12 hafta sonra, yüzde 21'i ise beş hafta sonra hastalığın hala hastalığın kalıcı semptomlarından muzdarip olduğunu açıkladı.

Kalp krizi ve felç oranı 12 kat daha yüksek

ONS rakamları ayrıca, Covid-19 geçirmeyen hastalara kıyasla corona virüse yakalanan kişilerde kalp krizi ve felç oranlarının 12 kat daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Uzun Covid nedir?

Yeni tip corona virüsten (Covid-19) iyileşen binlerce insan, aylar sonra günlük hayatına dönmesini zorlaştıran semptomlarla mücadele etmeye devam ediyor. NTV'de yer alan habere göre, hastaların, kronik yorgunluk ve bilişsel problemlerin birçok semptomunu bildirmesiyle oluşan durum "uzun süreli Covid" olarak adlandırılıyor.

Uzun süreli Covid-19 semptomları arasında "yorgunluk", "saç kaybı", "kalp ritmi bozukluğu", "bilişsel problemler", "baş ağrısı", " kas ağrısı", "nefes almada güçlük", "odaklanma problemi", "üşüme ve titreme", "uykusuzluk", "halüsinasyon görme", "ishal" ve "yüksek ateş" gibi semptomlar yer alıyor.

Araştırmacılar, bu semptomların, organlara, bağışıklık sistemine ve sinir sistemlerine verilen hasar nedeniyle corona virüsün 'sonradan etkileri' olduğuna inanıyor. Diğer taraftan doktorlar bu durumu, ilk enfeksiyondan on yıldan daha uzun bir süre sonra gelişebilen, yeterince anlaşılamayan bir durum olan polio sonrası sendroma benzetiyor.

Her yaştan kişi risk altında olabilir

Bununla birlikte, dünyada uzun süreli Covid'den kaç kişinin etkinlendiğini net olarak bilinmiyor, ancak uzmanlar bunun İngiltere'de 500 bine kadar çıkabileceğini söyledi. Sağlık Bakanı Matt Hancock geçen ay Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin (NHS) uzun Covid'den muzdarip olanlara yardım etmek için 40 mini hastane kuracağını açıkladı.

Hancock, "sadece en yaşlı ve en savunmasız olanlara değil, her yaştan herhangi bir geçmişe sahip herkesin" uzun süreli Covid riskine sahip olduğunu söylemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyanın beklediği aşıdan kötü haberler gelmeye devam ediyor
Sağlık

Dünyanın beklediği aşıdan kötü haberler gelmeye devam ediyor

ABD'nin Alaska eyaletinde, Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısı bir sağlık çalışanında alerjik reaksiyon gösterdi...
CHP’li belediye koronavirüsten vefat eden vatandaşların cenazelerini ortada bıraktı
Gündem

CHP’li belediye koronavirüsten vefat eden vatandaşların cenazelerini ortada bıraktı

Balıkesir’in Edremit İlçesinde koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybedenleri cenazesi ortada kaldı. CHP’li belediye hizmet vermeyip korsan g..
Kuruluş Osman'da yer yerinden oynayacak! Cüneyt Arkın'dan bomba çıkış
Medya

Kuruluş Osman'da yer yerinden oynayacak! Cüneyt Arkın'dan bomba çıkış

Çarşamba akşamları tüm Türkiye'yi ekrana kilitleyen tarih dizisi Kuruluş Osman'ın 39. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Aksakallıların re..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay