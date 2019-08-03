Söğütte yaz Kur’an kurları sona erdi

Bilecik’in Söğüt ilçesinde yaz Kur’an kurları sona ererken, Belediye Başkanı İsmet Sever’den kurs öğrencilerine müjde geldi.

Söğüt İlçe Müftülüğü tarafından ilçe camilerinde düzenlenen yaz Kur’an kurları sona ererken, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, kursu öğrencilerine yüzme havuzunda 1 gün süreyle ücretsiz olarak yararlanabileceklerini söyledi. Söğüt Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen 2019 Yılı Yaz Kuran Kursu Mezuniyet Töreni’nde ayrıca ilçe camileri arasında yapılan halı saha turnuvasında başarı elde eden öğrencilerimize kupa ve madalyaları takdim edildi. Yaz Kur’an kursu boyunca çocukların eğitimiyle ilgilenen tüm cami hocalarına hizmetlerinden dolayı teşekkür Başkan Sever ve İl Müftüsü Necati Akkuş, hocalara teşekkür belgesi takdim etti.