Söğüt’te ilaçlama çalışmaları devam ediyor
Bilecik’in Söğüt İlçe Belediyesi ekipleri tarafından ilçede ilaçlama çalışmaları devam ediyor.21 Haziran 2019 Cuma 12:21
Bilecik’in Söğüt İlçe Belediyesi ekipleri tarafından ilçede ilaçlama çalışmaları devam ediyor.
Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, yapılan çalışmalar hakkında açıklamada bulundu. Başkan Sever, “İlçemizde ekiplerimiz tarafından ilaçlama çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz gece gündüz demeden cadde, sokak, açıkta bulunan süs havuzlar ve su birikintilerini ilaçlamaya devam ediyor” dedi.
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