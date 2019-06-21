Söğüt’te ilaçlama çalışmaları devam ediyor Bilecik’in Söğüt İlçe Belediyesi ekipleri tarafından ilçede ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Bilecik’in Söğüt İlçe Belediyesi ekipleri tarafından ilçede ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, yapılan çalışmalar hakkında açıklamada bulundu. Başkan Sever, “İlçemizde ekiplerimiz tarafından ilaçlama çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz gece gündüz demeden cadde, sokak, açıkta bulunan süs havuzlar ve su birikintilerini ilaçlamaya devam ediyor” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.