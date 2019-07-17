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Söğüt’te çay ocağı ve çay bahçeleri denetlendi

Bilecik’in Söğüt İlçe Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren 15 kahvehane, 5 çay ocağı ve 3 çay bahçesi denetlendi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:51
Söğüt’te çay ocağı ve çay bahçeleri denetlendi

Bilecik’in Söğüt İlçe Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren 15 kahvehane, 5 çay ocağı ve 3 çay bahçesi denetlendi.


Söğüt Belediyesi Zabıta Amirliği ilçe genelinde halk sağlığını korumaya yönelik kapsamlı denetimlerini sürdürüyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, “Yapılan denetimlerde, işyeri açma ve çalışma ruhsatları, genel temizlik, mekan iç dekorasyonları, fiyat tarifeleri, sigara içilmez levhaları, çalışanların hijyen belgeleri, oyun kağıdı, tavla ve okey takımlarının temizliği kontrol edildi. Çay servislerinde kullanılan bardak ve malzemelerin temiz tutulmasıyla ilgili ikazlarda bulunuldu. İşletme sahiplerine işyerlerinin taşıması gereken hijyenik kurallar olmak üzere işletme içi ve dışı ile ilgili yasal mevzuatlar hakkında bilgilendirmeler yapıldı” ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:51
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