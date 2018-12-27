Diriliş Ertuğrul'da son dakika ölüm gerçekleşiyor. Umurbeyoğulları Beyi Beybolat'ın öldüğü haberi üzerine Söğüt karışıyor. Türkmen düşmanı Dragos'un tezgahladığı ve Umurbeyoğulları'nın da içine düştüğü Beybolat öldü haberi üzerine Sırma Hatun harekete geçiyor ve ağabeyi Bebyolat'ın hesabını sormak için Kayı Obası'na baskın yapıyor. Diriliş Ertuğrul 130. bölümde Dragos'un tam da istediği gibi Türkmen obaları birbirine düşüyor. Peki Ertuğrul, Söğüt'teki bu kaotik ortamı sakinleştirebilecek mi? Ertuğrul, Diriliş Ertuğrul son 130. bölümde hangi hamleleri yapacak?

TRT 1'in reyting rekortmen dizisi Diriliş Ertuğrul'da Türkmen obaları birbirine düşüyor. Türk düşmanı Dragos kurduğu kirli oyunlarla iki Türkmen obası olan Kayılar ve Umurbeyoğulları'nın birbirine düşürüyor. Umurbeyoğlulları Beyi Beybolat'ın öldüğü haberini duyan, Umurbeyoğulları, Ertuğrul'a karşı ayaklanıyor. Kirli planın farkında olan İlbilge Hatun ise obasını, Dragos tarafından kurulan sinsi tuzağın içine düşmesini engellemeye çalışıyor.

Peki Beybolat öldü mü? İlbilge Hatun, Dragos'un oyununu bozacak mı? Ertuğrul tüm bu gelişmeler karşısında ne yapacak?

İşte tüm bu soruların cevabı 2 Ocak Çarşamba günü Diriliş Ertuğrul 130. bölümde olacak.

Diriliş Ertuğrul oyuncuları

Sırma Hatun kimdir? Diriliş Ertuğrul oyuncusu Öykü Çelik nereli?

Korel Cezayirli kimdir nerelidir? Diriliş Ertuğrul Sadrettin Konevi oyuncusu kim

Diriliş Ertuğrul'daki Albastı Beybolat Bey tarihte kimdir?