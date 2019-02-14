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Söğütspor Yeşilyurtspor’u 4’lük yaptı

Bilecik 1.

14 Şubat 2019 Perşembe 15:47
Söğütspor Yeşilyurtspor’u 4’lük yaptı

Bilecik 1. Amatör Lig’de 14’üncü haftada oynanması gereken ve kar yağışı nedeniyle ertelenen Söğütspor-Yeşilyurtspor müsabakasını ev sahibi ekip farklı kazandı.


Bilecik 1. Amatör Lig’İn erteleme maçında Söğüt İlçe Stadı’nda oynanan Söğütspor, Yeşilyurtspor maçını Söğütspor 4-0 kazanırken, Ali Şenlik 4 golün dördünü de atarak hat-trick yaptı. Maça iyi başlayan Söğütspor maçın 17’inci dakikasında Ali Şenlik ile 1-0 öne geçti. Bu golden sonra ataklarına devam eden Söğütspor maçın 35’inci dakikasında Ali Şenlik kendisinin ve takımın ikinci golünü kaydetti. Bu gol aynı zamanda ilk yarının sonucu oldu. İkinci yarıya da atak bir futbolla başlayan Söğütspor maçın 55’inci dakikasında Ali Şenlik ile durumu 3-0’a getirdi. Maçın 75’inci dakikasında Ali Şenlik kendisinin ve takımın 4’üncü golünü kaydederek, hat-trick yaptı. Bu golden sonra maçta başka gol olmazken, maçı Söğütspor 4-0 kazandı. Bu galibiyetle Söğütspor puanını 27’ye çıkarırken, Bozüyük temsilcisi Yeşilyurtspor 27 puanda kaldı. Söğütspor bu hafta kendi evinde lider 1308 Osmaneli Belediyespor’u konuk ederken, Yeşilyurtspor 1299 Bilecik Kulübü’nün konuk edecek.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 15:47
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