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Soğuktan donmak üzere sokak köpeğine sahip çıktılar

Zonguldak’ta bir giyim mağazası soğuktan etkilenen sokak köpeğini işyerinin içerisine alarak sahip çıktı.

01 Nisan 2019 Pazartesi 17:22
Soğuktan donmak üzere sokak köpeğine sahip çıktılar

Zonguldak’ta bir giyim mağazası soğuktan etkilenen sokak köpeğini işyerinin içerisine alarak sahip çıktı.


Gazipaşa Caddesi’nde soğuktan donmak üzere olan sokak köpeğini bir giyim mağazası personeli sahip çıktı. Mağazanın görevlileri, dükkanlarının önündedonmak üzere olan köpeği sahip çıkarak dükkanın içerisinde yer alan klimanın altına koydu. Öte yandan alışveriş merkezine gelen müşteriler ise köpeğin içeride olduğunu görmesiyle birlikte bu anlamlı hareketten dolayı tebrik etti.

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 17:22
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