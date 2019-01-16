Soğuktan bitkin düşen atmaca koruma altına alındı

BARTIN(AA) - Bartın’da, bitkin halde bulunan atmaca koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Atılım Küçük Sanayi Sitesinde yerde hareketsiz şekilde duran atmacayı gören esnaf, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne haber verdi. Müdürlük yetkililerince alınan ve uçamayan atmaca, tedavisi için veterinere götürüldü. Soğuktan bitkin düştüğü belirlenen atmaca, tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Veteriner hekim Tolga Kandıralı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atmacanın soğuktan bitkin düştüğünü söyledi. Atmacaya gerekli vitaminlerin verildiğini aktaran Kandıralı, "Atmaca soğuk ve aç kalmaya bağlı olarak halsiz kalmış şekilde kliniğimize getirildi. Gerekli tedavileri tamamlandıktan sonra doğal ortamına bırakılacak." diye konuştu.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.