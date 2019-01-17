Sokak köpeği soğukta donarak öldü Adıyaman'da bir sokak köpeği soğuktan donarak telef oldu.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, soğuk hava sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Yukarı Sarhan Mahallesi'nde sokak köpeği ölüsü bulundu. Mahalle sakinlerinin çağırdığı veteriner hekim Kadir Arslan, köpeğin aç kaldığını ve donduğunu belirtti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.