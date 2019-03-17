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Soğukları etkisini kaybetmesiyle buzlar çözülmeye başladı

VAN (İHA) – Van’da etkili olan Sibirya soğukları birçok gölet, baraj, dere ve şelalenin donmasına neden olurken, soğuklar etkisini kaybetmeye başlanmasıyla buzlar çözülmeye başladı.

17 Mart 2019 Pazar 09:40
Soğukları etkisini kaybetmesiyle buzlar çözülmeye başladı

VAN (İHA) – Van’da etkili olan Sibirya soğukları birçok gölet, baraj, dere ve şelalenin donmasına neden olurken, soğuklar etkisini kaybetmeye başlanmasıyla buzlar çözülmeye başladı.


Geçtiğimiz aylarda Van kırsalında geceleri hava sıcaklığının eksi 20 ila 35 dereceye kadar düşmesi hayatı olumsuz yönde etkilerken, yaşanan Sibirya soğukları ile birlikte Muradiye ilçe sınırları içerisinde bulunan Bendimahi Çayı üzerindeki Muradiye Şelalesi, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Zernek Barajı, Muradiye-Özalp ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Sarı Mehmet Barajı ve Van-Özalp karayolu üzerinde bulunan Sıhke Göleti’nin yüzeylerin donmasına neden oldu.


Soğuk hava etkisini kaybetmeye başlamasıyla Muradiye Şelalesi ile Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 105 milyon metreküp su kapasiteli 50 bin metrekarelik Zernek Baraj’nın buzları çözülmeye başladı. Yaz aylarında 11 bin 300 hektarlık bir alanı sulamak için kullanılan baraj gölünde aynı zamanda kafes balıkçılığı da yapılıyor. Van’ın İpekyolu ilçe sınırları içerisinde bulunan Sıhke Göleti ile Muradiye-Özalp ilçeleri sınırları içerisinde bulunan 1 milyon 150 bin metreküp su kapasiteli 10 bin metrekarelik alana sahip Sarı Mehmet Barajı’nın ise yüzeyi halen buzla kaplı.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 09:40
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