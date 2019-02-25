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Soğuklarda kombiye dikkat

Anlık elektrik kesintilerinde, kombilerde hasar oluşabileceğini söyleyen Trimbox CEO’su Evren Yurttaş, “Anlık elektrik git-gellerinde daha sık rastlanan voltaj dalgalanmaları ve elektronik kart yanmaları için aşırı gerilim sönümleyici kullanmanız yeterlidir.

25 Şubat 2019 Pazartesi 11:04
Soğuklarda kombiye dikkat

Anlık elektrik kesintilerinde, kombilerde hasar oluşabileceğini söyleyen Trimbox CEO’su Evren Yurttaş, “Anlık elektrik git-gellerinde daha sık rastlanan voltaj dalgalanmaları ve elektronik kart yanmaları için aşırı gerilim sönümleyici kullanmanız yeterlidir. Bu sayede kış soğuk havaların kabusu kombisiz kalma riskiniz ortadan kalkar” dedi.



Soğuk havaların tekrar ülke gündemine gelmesiyle birlikte gözler hemen kombi ile ısınan milyonlarca evde ısınma problemine çevrildi. Doğalgaz fiyatları başta olmak üzere, nasıl tasarruf yapılacağı gibi birçok konu her gün tekrar tekrar işleniyor.



Anlık elektrik kesintilerinde kombinin hasar görebileceğini dile getiren Trimbox CEO’su Evren Yurttaş, “Birçok kişinin başına gelen ve özellikle soğuk havalarda kombi ile ısınan evlerde başka bir ısıtma teknolojisi bulunmuyor. Ayrıca kombi banyo içinde çoğu evde tek ısıtma teknolojisi konumunda. Kombinin hangi sıcaklıklarda devreye girmesi, suyu ne zaman devir daim etmesi gibi özellikleri ayarlayan kombinin beyni diye tabir edilen elektronik kartı elektrikle çalışmakta ve voltaj dalgalanması yaşandığında yanabilmektedir.” dedi.



Aynı zamanda elektronik mühendisi olan Yurttaş, “Bir mühendis olarak söylüyorum; Özellikle teknik bilgisi yetersiz elektrikçiler tarafından regülatör önerilmesi de ayrıca bir problemi daha beraberinde getiriyor. Regülatör, eksi 90, +50V aralığında sürekli enerji düşüklüğü veya yüksekliği gibi durumlarda gereklidir ve bu gereklilik, doğalgaz bulunan yerler genellikle şehir merkezi ve trafosu oturmuş yerler olduğu için değildir. Kombikartı yanarken, birde regülatör yanması için ekstra bedel ödemeniz gerekebilir” ifadelerini kullandı.



“Anlık elektrik git-gellerinde daha sık rastlanan voltaj dalgalanmaları ve elektronik kart yanmaları için aşırı gerilim sönümleyici kullanmanız yeterlidir” diyen Yurttaş, “Bu sayede hem kış soğuk havaların kabusu kombisiz kalma riskiniz ortadan kalkar, hem de evinizdeki diğer elektrikli cihazları yıldırım, trafo patlaması, nötr kopması gibi tüm aşırı gerilimlere ve voltaj dalgalanmalarına karşı korumuş olursunuz. Sizin de başınıza gelmeden önce aşırı gerilim sönümleyicinizi almanızı, bu sayede özellikle voltaj dalgalanmalarına bağlı yangın riskinizi de ortadan kaldırmanızı tavsiye ederiz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 11:04
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