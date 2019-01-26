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"Soğuk patiler" sokak hayvanları için seferber oldu

KAÜ öğrencilerinden oluşan "Soğuk patiler" adlı grup üyeleri ve esnaf, Kars'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle sokakta aç kalan köpekler için kulübe yapıp içine yiyecek bıraktı- Öğrencilerden Medine Hoçur:"Kars'taki hava şartları çok zor, hayvanlara elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz"

26 Ocak 2019 Cumartesi 14:07
"Soğuk patiler" sokak hayvanları için seferber oldu

KARS (AA) - Kafkas Üniversitesinde (KAÜ) öğrenim gören bir grup öğrenci ile esnaf, Kars'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle sokakta aç kalan köpekler için seferber oldu.

KAÜ'de eğitim gören ve sokak hayvanları için sosyal medya üzerinden bir araya gelen "Soğuk Patiler" adlı grup üyeleri, esnafın katkılarıyla kışın sokakta yaşayan hayvanlar konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Onlar için bir kap yemek bir kap su" sloganıyla çalışma başlattı.

Bu çerçevede aç kalan sokak hayvanlarının barınmasına yönelik kulübeler yapıp içerisine yiyecekler koyarak şehrin çeşitli noktalarına yerleştiren öğrenciler ve esnaf, ayrıca bazı alanlara da sokak hayvanları için yiyecek bıraktı.

KAÜ öğrencisi Hilal Kerenciler, gazetecilere yaptığı açıklamada, insanların sokak hayvanları konusunda duyarlı olması gerektiğini ifade ederek, "Ablamın kurduğu ve benim şu an yöneticiliği yaptığım 'Soğuk Patiler' kulübü olarak 3 kişi başladığımız bu yolda büyük kalabalık halindeyiz. Ulaşabildiğimiz, ulaşamadığımız her türlü hayvanın sesi olmaya çalışıyoruz." dedi.

Düzenli olarak barınaktaki hayvanları da ziyaret edip beslediklerini aktaran Kerenciler, "Yaralı hayvan gördüğümüzde elimizden geldiğince veterinerlik fakültesine götürüp tedavi etmeye çalışıyoruz. Zor durumda olan kedileri köpekleri evimize alıp iyileştirene kadar bakıyoruz, sonra sahiplendirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Medine Hoçur da "Arkadaşlarımızla gönüllü olarak sokak hayvanlarını besliyoruz. Kars'taki hava şartları çok zor, hayvanlara elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. İnsanlardan istediğimiz tek şey onların varlığını kabul etmesi, kapılarının önüne bir kap yemek, su bırakmaları." açıklamasında bulundu.

Esnaf Necmi Kocaoğlu da sokak hayvanların beslenebileceği noktalara mama kapları koyduklarını belirterek, "Mahallemizdeki tüm sokak hayvanlarını besleme noktalarını ben yaptım. Bunu diğer mahallelerimiz ve Kars'taki hayvanseverler görsün, benzerlerini yaparak hayvanlara yiyecek bıraksın diye yaptım." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 14:07
  1. Kars
  2. sokak hayvanları

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