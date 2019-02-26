Soğuk havalar sokak hayvanlarını saldırganlaştırıyor

Olumsuz hava koşulları dolayısıyla güçleşen barınma ve yemek bulma ihtiyacı, sokakta yaşayan köpeklerin gruplaşmasına sebep olarak daha saldırgan hale getiriyor.

Kış ayları her canlı için olduğu gibi sokak köpekleri için de çetin geçiyor. Soğuk havaların kendini göstermesiyle beraber, sokakta yaşayan köpekler hayatta kalmak için bir araya geliyor. Kış aylarının zor şartlarını atlatabilmek için küçük gruplar oluşturan hayvanlar, yiyecek bulmayı kolaylaştırmak için bir bölgeyi sahipleniyor. İçgüdüleri ile hayatta kalma mücadelesi veren sokak hayvanları aç kaldıkça daha saldırgan bir duruma geliyor. Hayvanları bu agresif tavırdan uzaklaştırmanın yollarını anlatan Tepebaşı Doğal Yaşam Merkezi Veteriner Hekimi Melike Gümgümcü, yemek artıklarını onlarla paylaşarak gruplaşmanın önüne geçilebileceğini söyledi. Bir köpek grubu görüldüğünde insanlar açısından korkutucu bir hale gelebildiğini aktaran Gümgümcü, “Kış ayları, her canlıda olduğu gibi köpekler için de zor geçen aylar. Kış mevsiminin sert bir şekilde kendini göstermesiyle beraber, hayvanların aç kalması, gruplaşması, yem bulabilmeyi kolaylaştırmak için gruplaşıyorlar. Kendilerini bu şekilde hayatta kalma mücadelesinde tutuyorlar. Özellikle soğuk havalarda bizlerin yapabileceği, yemek artıklarını temiz bir şekilde etrafı kirletmeden, kaplarla kapımızın önüne koyarak onları doyurabiliriz. Böylece içgüdülerinin, gruplaşmalarının belki bir miktar önüne geçebiliriz. Çünkü gruplaştıklarında gerçekten saldırgan davranış sergileyebiliyorlar. Bu hepimiz için, köpekten korkmayan insanlar için bile korkutucu bir hale gelebiliyor. Önümüzde 10-15 tanelik bir köpek grubu gördüğümüzde, acaba saldırırlar mı diye hepimiz tedirgin oluyoruz” şeklinde konuştu.

“Kaçmak çözüm değil”

Bir köpek grubuyla karşılaşılması durumunda koşmak gibi ani refleksler göstermenin çözüm olmadığını söyleyen Melike Gümgümcü, tehditkar hareketlerden kaçınılması gerektiğini sözlerine ekledi. Besleme noktaları belirlenerek olabildiğince mahalle içlerinden uzak yerlerde besleme yapılabileceğini söyleyen Veteriner Hekimi Gümgümcü, “Böyle bir durumla karşılaştığımızda koşmak, kaçmak çözüm değil. Elbette olabildiğince sakin kalmak, ellerimizi hareket ettirmemek, ufak adımlarla gitmek bizim için çözüm olabilir. Besleme noktaları konusunda daha dikkatli olmalıyız. Besleme noktalarına çok fazla hayvan geliyor ve buralarda da gruplaştıklarını görüyoruz. Mahalle içlerinde olmayabilir. Belki biraz uzak noktalar belirlenebilir. Okul etraflarında olmayabilir. Bu konularda birazcık daha dikkatli olabiliriz. Elimizden geldiğince bu soğuk kış günlerinde belediye olarak şehrin biraz uzağında besleme noktaları oluşturduk ve bu alanlarda kuru mama ile besleme yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Tehditkar olmamamız lazım”

Köpeklerin, insanları yalnızca tehdit olarak algılarsa saldırgan hale geleceğini kaydeden Veteriner Hekimi, ani çıkan seslerin, hareketlerin veya belirledikleri bölgeye giren bir yabancının bu duruma sebebiyet verebileceğini söyledi. Dikkat edilmesi halinde bu durumun önüne geçilebileceğini belirten Gümgümcü, “İnsanı köpek bir yiyecek olarak görmez. Tehlike olarak sezdiği anda saldırgan bir davranış sergiler. Bu davranış ortaya çıktığında gerçekten yoğun bir gruptan bahsediyorsak, grup liderinin tavrı saldırgan ise diğerleri de onun peşinden gidecektir. Önemli olan tehditkar olmamamız. İnsan hareketleri ya da davranışları nasıl tehditkar olur. Aceleyle iş yerinize koşuyorsunuzdur. Bir yere yetişmeniz gerekiyordur. Oradaki köpekleri fark etmemişsinizdir. Belki yatar durumdadır onlar. Siz oradan hızla geçerken onlar için bir tehdit oluşturur. Ani çıkan gürültü, ses bir tehdittir. Eğer grubun sınırlandırdığı bir bölge varsa, kendileri o bölgeyi sahiplendilerse ve biz o bölgeden geçiyorsak orası için tehdit oluruz. Tamamen hayatta kalma mücadelesi. Hayatta kalabilmek için gruplaşıyorlar. Daha güçlü olabilmek için tek tek hareket etmiyorlar. Soğuk havalarda da hayatta kalmaları zor olduğu için gruplaşmak onların avantajına. Bu hayatta kalma şanslarını artırıyor” dedi.