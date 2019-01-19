Soğuk havada kamyoneti üzerinde yürek yakan yolculuk

İstanbul E-5 Beylikdüzü istikametinde giden bir kamyonetin arkasında iki çocuk battaniyeye sarılmış bir şekilde yolculuk yaptı. Hava sıcaklığının sıfırın altını olduğu saatlerde çocukların zorlu yolculuğu diğer vatandaşlar tarafından hayretler içinde izlendi.

Çocukların yürek acıtan yolculuğu, uzun bir süre devam etti. Kamyonet daha sonra yan yola girerek gözlerden kayboldu.