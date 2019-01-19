Soğuk havada kamyoneti üzerinde yürek yakan yolculuk
İstanbul'da gece saatlerinde bir kamyonetin arkasında soğuk havada yolculuk yapan çocukların üzerine örterek ısınmaya çalıştığı o zorlu yolculuk objektiflere yakalandı.19 Ocak 2019 Cumartesi 11:07
İstanbul E-5 Beylikdüzü istikametinde giden bir kamyonetin arkasında iki çocuk battaniyeye sarılmış bir şekilde yolculuk yaptı. Hava sıcaklığının sıfırın altını olduğu saatlerde çocukların zorlu yolculuğu diğer vatandaşlar tarafından hayretler içinde izlendi.
Çocukların yürek acıtan yolculuğu, uzun bir süre devam etti. Kamyonet daha sonra yan yola girerek gözlerden kayboldu.
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