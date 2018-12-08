Soğuk hava "konukevini" doldurdu

İZMİR (AA) - İzmir'de özellikle gece saatlerinde etkisini gösteren soğuk hava, evsizlere geçici barınma imkanı sağlayan konukevine talebi artırdı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediyeye ait Müyesser Turfan Geçici Konuk Evi'nde konaklama talebi son 2 günde 72'ye çıktı.

Artan talebi karşılamak için personel ve yatak sayısını artıran belediye ekipleri, telefon hattından gelen ihbarları değerlendirerek sokakta yaşayan evsiz vatandaşları konukevine getiriyor.

Barınma ve yemek ihtiyaçlarının yanında genel sağlık kontrolleri yapılan vatandaşlar merkezde 3 ay kalabiliyor.

Konaklama süresi ihtiyaç durumunda 6 aya kadar uzatılabilen konukevinde kalanların sağlık ihtiyaçları için İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'ne sevki yapılabiliyor.

Konukevinde kalanlar için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu ile de ortak çalışma yürütülüyor.