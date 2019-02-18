SÖGİAD genel kurulu yapıldı

Söke Genç İş Adamları Derneği (SÖGİAD)’nin 17. olağan kongresi yapıldı. 25 aydır SÖGİAD Başkanlığını yapan Bilal Ülker görevi, Mustafa Korhan Taşkın’a devretti.

Söke Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen kongreye seçim önü olması nedeniyle siyasiler de yoğun ilgi gösterdi. SÖGİAD kongresinde Divan Başkanlığını Mehmet Yabancı yaptı.

’Adamları’ ifadesi ’İş insanları’ olarak değiti

Yapılan toplantıda gündem maddeleri tek tek görüşülerek, onaylanırken, yeni yönetim belirlendi. Derneğin 1995’te kuruluşundan beri adında yer alan “Adamları” kelimesi “İş İnsanları” olarak oy çokluğuyla değiştirilip, derneğin resmi ismi; “Söke Genç İş İnsanları Derneği” oldu. Yapılan kongrede 25 aydır görev yapan dernek Başkanı Bilal Ülker ile yönetimde yer alanlara teşekkür plaketleri verilirken, kuruluşundan beri katkıları olan fahri üyeler de plaketle onurlandırıldı.

SÖGİAD’ın yeni dönem Başkanlığına Mustafa Korhan Taşkın seçilirken; Burak Semerci, Canan Gündoğdu, Murat Günal, Ahmet Avcı, Mustafa Saydam ve Süleyman Sinan Bakırcı yönetim kurulunda yer alan isimler oldu.

25 aylık çalışmaları hakkında bilgiler veren Bilal Ülker konuşmasında SÖGİAD üyeleri olarak, 651 kişiye istihdam sağladıklarını belirterek, “Ülkemizin ekonomik sınav verdiği şu günlerde 50 aktif üyemizle 651 kişiye istihdam sağlamaktayız. Bu rakam, dolaylı yollardan katkıda bulunduklarımızla birlikte iki bin kişiye ulaşır. Söke’nin genç iş insanları olarak, üretmeye, çalışmaya, ülke ekonomisine katkıda bulunmaya bütün enerjimizle devam etmekteyiz.Kurulduğumuz günden beri Söke ve çevresi ile ilgili projeler, sosyal sorumluluk çalışmaları, sağlık, eğitim, çevresel sorunlar hakkında girişimlerde bulunduk. Ülkemizde eğitimin yeterli seviyeye ulaşabilmesi için, Söke’deki başta fakültelerimiz ile birçok eğitim kurumuna çeşitli katkılarımız olurken 45 civarında da öğrencimize burs sağladık. Bugün görevi yeni dernek başkanımız Mustafa Korhan Taşkın ve ekibine devrederken, sayın Taşkın ve ekibinin de başarılı çalışmalar yapacağına inanıyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz” dedi.