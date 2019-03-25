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Soğanlı muhteşem bir camiye kavuştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle yaptırılan Soğanlı Merkez Camii ibadete açıldı.

25 Mart 2019 Pazartesi 12:24
Soğanlı muhteşem bir camiye kavuştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle yaptırılan Soğanlı Merkez Camii ibadete açıldı.


Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle yaptırılan Soğanlı Merkez Camii ibadete açıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılan 10 evin yıkılmasının ardından 1800 metrekare alan üzerine yaptırılan caminin bin kişi kapasiteli üst katında ibadet başladı. Caminin alt kat düzenlemesi ve dış cephe çalışmaları devam ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, cami cemaatiyle bir araya geldi. İbadete açılan üst katı gezen Başkan Aktaş, bölge için gerçekten muhteşem bir eser kazandırıldığını söyledi.


Daha sonra cami bahçesinde cemaatle sohbet eden Başkan Aktaş’a, Bursa Milletvekili Osman Mesten de eşlik etti. Burada vatandaşlara seslenen Başkan Aktaş, “Camimiz tamamen bittiğinde bu bölge için toparlayıcı bir mekân olacak. Cami kelime anlamıyla cem olunan, toplanılan yerdir. Günümüzde artık sadece 5 vakit namaz kılınan ve sonra dağılınan yerler olarak görmüyoruz camileri. Camiler artık, bölge halkının toplanıp, günlük konuları istişare ettiği, çayını kahvesini yudumladığı, hanımlarımızın ve gençlerimizin de en güzel şekilde istifade ettiği alanlar oluyor. Burada da müftülük iş birliğiyle alt kat gençlik merkezi olarak hizmet verecek. Unutmayın, sokakları altından döşesek, en iyi doktorları, mühendisleri, devlet adamlarını yetiştirsek, onların içine insan sevgisi ve Allah korkusu koyamazsak gayeye ulaşamayız. Bunun yolu da böyle mekânlardan geçiyor. Kurum olarak böyle bir esere katkı vermenin mutluluğunu yaşıyorum. Tek bir tuğla ile dahi destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 12:24
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