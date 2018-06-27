Patates fiyatları düştü mü? Patates ve soğan fiyatlarında son durum ne?

Son günlerin en çok konuşulan konuların başında hiç şüphesiz patates ve soğan fiyatları yer almakta. Bakan Fakıbaba patates ve soğan fiyatlarına ilişkin ise " Bakın göreceksiniz hemen fiyatlar düşecek, soğanda da patateste de" dedi. Soğan ve patates üreticileri ise iki hafta içinde fiyatların 1,5 TL'ye düşeceğini söylemişti. Pazarcılar yapılan son açıklamada ise şu anki fiyatın 2 ila 4 lira arasında değiştiğini kaydetti.

Bakan Fakıbaba, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ve partisinin milletvekili adaylarıyla bir tesiste düzenlenen programda, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, patates ve soğan fiyatlarındaki artışa ilişkin de gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi. Fakıbaba, şunları söyledi: "Hayretler içerisindeyim, 1,5-2 ay önce Sayın Başbakanımızla Niğde ve Aksaray'daydık. Dediler ki 'Patates elimizde, depolarda kaldı, 50 kuruşa alan yok, bize ihracat desteği verin.' Biz de bunun üzerine Bakanlar Kurulu'ndan patatese ihracat desteği verdik. Bütün bakanlar imzaladı. Nasıl olur da böyle bir durumda 50 kuruş olan patates 5-6 liraya çıkar anlamış değilim. Biz evelallah her şeyi hallederiz. Bakın göreceksiniz hemen fiyatlar düşecek, soğanda da patateste de nohutta da. Tedbirlerimizi aldık. Vatandaşlara şunu söylüyorum, karanlık eller var, bu elleri evelallah yok edeceğiz. Onlar görecekler, benim vatandaşıma 50 kuruşluk ürünü 6 liradan yedirenden hesabını soracağız. En kısa sürede fiyatlar normale dönecek." Öte yandan toptancılar, 6 liradan satılan patates ve soğan fiyatlarının düşeceği sinyalini verdi. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde toptancılık yapan Fazlı Top, "Soğan şu anda bizde 5 lira. Patates de 3- 3.5 lira. İnegöl, Afyon, Nevşehir, Niğde bu bölgelerde başladığı zaman patates kesin 1-1.5 lira arası olur" demişti.