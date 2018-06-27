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Patates fiyatları düştü mü? Patates ve soğan fiyatlarında son durum ne?

Son günlerin en çok konuşulan konuların başında hiç şüphesiz patates ve soğan fiyatları yer almakta. Bakan Fakıbaba patates ve soğan fiyatlarına ilişkin ise " Bakın göreceksiniz hemen fiyatlar düşecek, soğanda da patateste de" dedi. Peki seçimler bitti soğan ve patates fiyatları düştü mü? Patates ve soğan fiyatlarında son durum ne?

27 Haziran 2018 Çarşamba 14:56
Patates fiyatları düştü mü? Patates ve soğan fiyatlarında son durum ne?

Son günlerin en çok konuşulan konuların başında hiç şüphesiz patates ve soğan fiyatları yer almakta. Bakan Fakıbaba patates ve soğan fiyatlarına ilişkin ise " Bakın göreceksiniz hemen fiyatlar düşecek, soğanda da patateste de" dedi. Soğan ve patates üreticileri ise iki hafta içinde fiyatların 1,5 TL'ye düşeceğini söylemişti. Pazarcılar yapılan son açıklamada ise şu anki fiyatın 2 ila 4 lira arasında değiştiğini kaydetti.

Bakan Fakıbaba, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK  Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ve partisinin milletvekili adaylarıyla bir  tesiste düzenlenen programda, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir  araya geldi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, patates ve soğan  fiyatlarındaki artışa ilişkin de gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi. Fakıbaba, şunları  söyledi: "Hayretler içerisindeyim, 1,5-2 ay önce Sayın Başbakanımızla Niğde ve  Aksaray'daydık. Dediler ki 'Patates elimizde, depolarda kaldı, 50 kuruşa alan  yok, bize ihracat desteği verin.' Biz de bunun üzerine Bakanlar Kurulu'ndan  patatese ihracat desteği verdik. Bütün bakanlar imzaladı. Nasıl olur da böyle bir  durumda 50 kuruş olan patates 5-6 liraya çıkar anlamış değilim. Biz evelallah her  şeyi hallederiz. Bakın göreceksiniz hemen fiyatlar düşecek, soğanda da patateste de nohutta da. Tedbirlerimizi aldık. Vatandaşlara şunu söylüyorum, karanlık  eller var, bu elleri evelallah yok edeceğiz. Onlar görecekler, benim vatandaşıma  50 kuruşluk ürünü 6 liradan yedirenden hesabını soracağız. En kısa sürede  fiyatlar normale dönecek." Öte yandan toptancılar, 6 liradan satılan patates ve soğan fiyatlarının düşeceği sinyalini verdi. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde toptancılık yapan Fazlı Top, "Soğan şu anda bizde 5 lira. Patates de 3- 3.5 lira. İnegöl, Afyon, Nevşehir, Niğde bu bölgelerde başladığı zaman patates kesin 1-1.5 lira arası olur" demişti.

 

 

 

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 14:56
  1. Nevşehir
  2. Kocaeli
  3. Afyon
  4. Aksaray
  5. Şanlıurfa
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YORUM YAZ

  • Oumar_FDOumar_FD1 gün önce
    Bizim mahalle pazarı dün kuruldu ben size söyliyim fiyatlar düşmedi. Fiyatlar el yaktı. Bakalım haftaya ne olur!
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