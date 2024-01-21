Soğan suyu ile zayıflama ve soğan çorbası tarif! İbrahim Saraçoğlu ile sağlıklı yaşam: Buna bir bakın!

Soğan kürü uygulanırken ciddi miktarda soğan tüketileceği için bu kür uygulanırken bir uzman tavsiyesi almak çok önemlidir. Kilo vermenin yanı sıra, cilt problemlerine karşı da iyi gelir. Güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Soğan suyu, metabolizmanın çalışma hızını arttırdığı için yağ depolanmasını engeller ve kilo vermeyi kolaylaştırır.

Soğan kürünün yapım aşamasında çok fazla malzemeye gerek duyulmaz bu nedenle seçeceğiniz soğana dikkat etmelisiniz. Yani soğan, kırmızı, mor veya beyaz kabuklu olmamalıdır. Kahverengi ve orta boy soğan yeterli olacaktır.

İbrahim Saraçoğlu’ndan Mucizevi Soğan Kürü Tarifi

Gerekli malzemeler

500 mL klorsuz su

1 adet açık renkli soğan

Hazırlanışı

Suyu kaynatın ve dörde böldüğünüz soğanı içerisine atın. 10 dakika kaynatın ve sonrasında karışımı süzüp soğumasını bekleyin. Bu karışımı sabahları uyandığınızda ve gece uyumadan tüketebilirsiniz.

Soğan kürü ile zayıflamak…

Kilo vermek isteyenlerin düzenli tüketmesi gerekir. Ve her defasında taze tüketilmelidir. Bu kürü tüketirken su tüketimine de dikkat etmelisiniz. Gün geçtikçe içimi kolaylaşacaktır.

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Eğer yemekten yaklaşık yirmi dakika önce tüketirseniz iştahınızın kesilmesine yardımcı olur.

20 gün uyguladıktan sonra 20 gün ara vermelisiniz.

Sunucu İkbal Gürpınar’ın programında paylaştığı soğan kürü tarifi

Gerekli olan malzemeler

5 adet kuru soğan

2.5 L su

Hazırlanışı

Soğanların kabuklarını soyun ve daha sonra tencere içerisinde 10 dakika kaynatın. Daha sonra bir tülbent yardımıyla süzün. 20 gün içip 20 gün ara verin.

Bir diğer tarif için gerekli malzemeler ve hazırlanması

2 adet beyaz soğanı parçalara ayırın ve 1 L su içerisinde bekletip geceleri uyumadan için

Genel olarak soğan suyunun faydaları

Metabolizmayı hızlandırır

Sık idrara çıkmaya neden olduğundan zararlı maddelerin vücuttan atılmasına olanak verir

20 gün içerisinde 4 kilo verilmesine yardımcı olur

Bağışıklık sisteminin güçlenmesi için faydalıdır

Kulak enfeksiyonu ve tırnak mantarı tedavisi için önemlidir

Saçın daha sağlıklı ve hızlı uzamasını sağlar

Düşük kalorili soğan çorbası tarifi

Gerekli olan malzemeler

4 tane soğan

2 çorba kaşığı un

1 yumurta sarısı

1 su bardağı yağsız süt

Karabiber ve tuz

Hazırlanması

Soğanları doğrayın ve sıvı yağda kavurun. Üzerine unu ekleyin ve yavaş bir şekilde 4 su bardağı suyu dökün. Baharatları da ekleyin. Ayrı bir blendırda yumurta sarısı ve yağsız sütü çırpın ve daha sonra karışıma ekleyin. Afiyet olsun…

Soğan çorbasının tüketilmesi gereken saatler

Sabahları uyandığınızda bardak ılık suyun içerisine biraz limon sıkıp az miktarda bal ekleyip aç karna için

Sabah 8’de ılık formda kase tarçındlı yeşil elmalı komposto için

Saat 10’da kase soğan çorbası

Saat 12’de kase soğan çorbası ve dilim kızarmış tam buğday ya da çavdar ekmeği

Saat 14’de 1 kase soğan çorbası (ekmeksiz)

Saat 16’da 1 kase elma kompostosu ve 2 adet yulaflı bisküvi

saat 18’de 1 kase soğan çorbası ve kızarmış ekmek

saat 20’de 1 kase soğan çorbası ve 1 kase elma kompostosu, 1 avuç leblebi