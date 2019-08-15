Soğan faydalımı? Soğan suyu faydalımı? Soğan suyu faydaları neler? Soğan suyunun faydalarını okuyunca çok şaşıracaksınız

Soğan suyu içinde bol miktarda A, B ve C vitamini barındırmaktadır. Bunun yanı sıra magnezyum, potasyum, kalsiyum, sodyum, iyot, fosfor ve kükürt mineralleri de içeriğinde bolca bulunmaktadır.

Bağışıklık sistemi üzerinde güçlü bir etkisi vardır.

Vücudun hastalıklara karşı dirençli olmasını sağlar.

Grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıkların daha kolay iyileşmesine katkı sunar.

Zihinsel ve bedensel yorgunluğu giderir.

Yüksek tansiyonun giderilmesinde yardımcı olur.

Kanser hastalığının birçok türüne karşı etkilidir. Hastalığa yakalanma riskini azaltır.

Şeker düzeyini kontrol altına aldığı için şeker hastaları için önem taşımaktadır.

Böreklerdeki taş ve kumun düşürülmesinde yardımcı olur.

Vücuttaki ve kandaki birçok mikrobun öldürülmesinde aktif rol alır.

Karaciğerin düzenli bir şekilde çalışmasını sağlar.

Hazmı kolaylaştırır, kabızlığı giderir.

Kemikleri güçlendirerek, kemik erimesini önler.

Haricen kullanıldığında egzama ve dolama hastalığının tedavisinde büyük katkı sağlar.

Şampuanla soğan suyunu birleştirerek kullandığınızda saç dökülmesini azaltabilirsiniz.

Bal ya da zeytinyağı ile karıştırıldığında yüzdeki akne tedavisinde yardımcı olur.

Soğan suyunu kaynayan suyun içine döktüğünüzde çıkan buhar yüzünüzü ve cildinizi yumuşatacaktır.

Her üründe olduğu gibi aşırı kullanılmaması tavsiye edilir.